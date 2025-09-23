イサクは自身が尊敬するアンリ氏よりも優れている？ 世界最高峰と謳われる両FWの似通うデータが明らかに
今オフにニューカッスルからリヴァプールへ移籍したアレクサンデル・イサク。これまでゴールを量産し世界最高峰のフォワードとして注目されてきた。
そして今回、そんなイサクの実力の高さを示すあるデータを『PlanetFootball』が公開。イサクが現地時間21日に26歳の誕生日を迎えたタイミングであること、またかつて彼が尊敬するただ一人のフォワードとしアーセナルのレジェンド、ティエリ・アンリ氏の名前を挙げたことから、両人の26歳当時のデータを比較し、イサクの類稀な能力を詳らかにした。
その中で特に注目すべきは、クラブでのゴール数だ。このスウェーデン人フォワードはこれまで144ゴールを記録し、アンリ氏は26歳になるまでに143ゴールをマークした。
またアンリ氏の方がイサクより40試合多く出場していることから、ゴール数だけでなく、ゴールあたりの出場時間でも数値上では優れていることがわかる。
そしてゴール貢献1回あたりの出場時間で見てみると、イサクはキャリアを通じて平均125.1分ごとにゴールまたはアシストを記録しているが、アンリ氏はそれよりわずかに優れ、平均122.4分ごとにゴールに貢献している。
データの詳細は以下の通り。
▼アレクサンダー・イサクの26歳時の成績 試合数: 326 ゴール数: 144 アシスト数: 30 ゴール関与数: 174
PK数： 19
ゴールあたりの出場時間: 151.2分 ペナルティゴール以外のゴールあたりの出場時間: 174.1分 ゴールまたはアシストあたりの出場時間: 125.1分
▼ティエリ・アンリ氏の26歳時の成績 試合数: 366 ゴール数: 143 アシスト数: 61 ゴール関与数: 204
PK数： 12
ゴールあたりの時間: 174.9 分 ペナルティゴール以外でのゴールあたりの時間: 190.6 分 ゴールまたはアシストあたりの時間: 122.4 分