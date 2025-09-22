今週の12星座占い「蠍座（さそり座）」全体運・開運アドバイス【2025年9月22日（月）〜9月28日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年9月22日（月）〜9月28日（日）「蠍座（さそり座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【蠍座（さそり座）】
今週は、交友関係に変化がありそうなタイミング。ちょっと寂しく感じる場合もあるかもしれませんが、これをきっかけに良い流れができていくようです。心を回復させるために、家族と話したり有酸素運動をしたりすると◎ 恋愛は、華やかな場所へ行くと新たな出会いがありそう。誰とでも気さくに話してみると良いでしょう。
★ワンポイントアドバイス★
念願のポジションに就けるなど嬉しいこともありそう。周りの人のためにも一生懸命取り組むようにすると◎
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
