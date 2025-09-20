ÃË»Ò20km¶¥Êâ¡¦»³À¾ÍøÏÂ¡¢3ÅÙÌÜ¤Î¶â¤Ê¤é¤º28°Ì¡¡ÄËº¨¤Î2Ê¬ÂÔµ¡¤¬¶Á¤¯¡Ä¥È¥Ã¥×²÷Êâ¤«¤é°ìÅ¾¡¢¥á¥À¥ë·÷³°¤ËÅ¾Íî¡ÚÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¡Û
ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾åÂè8Æü
¡¡Î¦¾å¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñÂè8Æü¤¬20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¹ñÎ©¶¥µ»¾ìÈ¯Ãå¤Î¥³¡¼¥¹¤ÇÁè¤¦ÃË»Ò20¥¥í¶¥Êâ¤Ç¡¢À¤³¦µÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Î»³À¾ÍøÏÂ¡Ê°¦ÃÎÀ½¹Ý¡Ë¤Ï1»þ´Ö22Ê¬39ÉÃ¤Ç28°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¥È¥Ã¥×¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿15¥¥í²á¤®¤Ë·Ù¹ð3Ëç¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¾¡¼¥ó¤ÇÄËº¨¤Î2Ê¬´Ö¤ÎÂÔµ¡¡£¼«¿È3ÅÙÌÜ¤ÎÀ¤³¦°ì¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡µþÅÔÂçÂ´¶È¤Î»³À¾¤Ï¡¢½øÈ×¤«¤é¹¥°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£ÃæÈ×¤Î¥¹¥Ú¥¤¥óÁª¼ê¤Î»Å³Ý¤±¤Ë¤âÂÐ±þ¡£¤³¤³¤ÇÃæ¹ñÁª¼ê¤ò´Þ¤á¤¿3¿Í¤Î¥È¥Ã¥×Áè¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡14¥¥í²á¤®¤Ç8¿Í¤Î½¸ÃÄ¤Ë¤Ê¤ê¡¢15¥¥í¤ò²á¤®¤Æ»³À¾¤¬°ìµ¤¤Ë¥Ú¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Ç¥Õ¥©¡¼¥à¤¬¤ä¤äÍð¤ì¤¿¤Î¤«¡¢Êâ·¿°ãÈ¿¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤¬3Ëç¤Ë¡£¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¾¡¼¥ó¤Ç2Ê¬¤ÎÂÔµ¡¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¡¢2019Ç¯¡¢2022Ç¯¤Î²¦¼Ô¤ÏÍ¥¾¡Áè¤¤¤«¤éÃ¦Íî¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¤ËÉüµ¢¤·¤ÆÁ°¤òÄÉ¤Ã¤¿¤¬¡¢¼¡¤Î·Ù¹ð¤Ç¼º³Ê¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥Ú¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¤Ï¤Ç¤¤º¡£¥´¡¼¥ë¸å¡¢¡Ö¤³¤Î1Ç¯È¾¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò½Ð¤»¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¡£Á°È¾¤ÏÃí°Õ¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÇËý¿´¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£¹Ô¤±¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤±¤É¡¢»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤È¡Ê¿³È½¤Î¡Ë¸«¤¨Êý¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡µÈÀî°¼ÅÍ¡Ê¥µ¥ó¥Ù¥ë¥¯¥¹¡Ë¤¬1»þ´Ö19Ê¬46ÉÃ¤ÇÆüËÜÀªºÇ¹â¤Î7°Ì¡¢´ÝÈøÃÎ»Ê¡Ê°¦ÃÎÀ½¹Ý¡Ë¤Ï1»þ´Ö20Ê¬9ÉÃ¤Ç9°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
