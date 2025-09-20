¡ÚAmazon¥»ー¥ë¡ÛAndroid¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È³Æ¼ï¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¡ª
¡ÚÀìÍÑ¥±ー¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Ûandroid 15 ¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È 11¥¤¥ó¥Á 12GB+128GB+1TB³ÈÄ¥
¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û
¡¡Amazon¤ÏAndroid¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥»ー¥ë¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼Â»Ü´ü´Ö¤Ï9·î20Æü0»þ¤è¤ê¡£
¡¡¥»ー¥ë¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀìÍÑ¥±ー¥¹ÉÕ¤¤Î¤â¤Î¤äpc¥»¥Ã¥È¡¢2025Ç¯ÅÐ¾ì¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¤ÎAndroid¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È³Æ¼ï¡£¤½¤ì¤¾¤ìÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥»ー¥ëÉÊ¤ÎÇä¤êÀÚ¤ì¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¥»ー¥ë¼«ÂÎ¤ÎÃæ»ß¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¾¦ÉÊ¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¤Î¤¦¤¨¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È pc¥»¥Ã¥È android 15 ¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È 11¥¤¥ó¥Á 16GB+128GB+1TB³ÈÄ¥
¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È 10¥¤¥ó¥Á°Ê¾å wi-fi¥â¥Ç¥ë 2000*1200 IPS²èÌÌ¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É15 Tablet 18GB+128GB+1TB TF³ÈÄ¥
¡Ú¿·ÅÐ¾ì Android 15 ¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈG99¡Û¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È11¥¤¥ó¥ÁÂç²èÌÌ Helio G99ÅëºÜ RAM24GB+ROM128GB
¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈAndroid 2025¿·ÅÐ¾ì¡Ú9ÅÀ¥»¥Ã¥ÈÉÕ¤¡Û2in1¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È10¥¤¥ó¥ÁWiFi ¥âー¥Ç¥ë16GB(8+8)RAM 128GB ROM 1TB³ÈÄ¥
¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈAndroid 2025¿·ÅÐ¾ì 2in1¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È10¥¤¥ó¥Á WiFi 16GB(8+8)RAM 128GB ROM 1TB³ÈÄ¥