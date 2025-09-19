この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

高騰を続ける首都圏のマンション価格。少しでもお得に購入しようと、価格が手頃な「割安」な中古マンションに注目している方も多いのではないでしょうか。

しかし、その「割安」には理由があります。中には、将来あなたの資産を蝕む、非常に危険なリスクが隠されているかもしれません。

今回は、らくだ不動産代表取締役CEOの大西倫加さんと、らくだ不動産株式会社取締役副社長COOの山本直彌さんが、割安中古マンションの裏に潜む「修繕積立金」の重大リスクと、その見極め方を徹底解説します。

◾️「割安」の理由を見極める。許容できるリスク、できないリスク

中古マンションが割安になる理由は様々です。「駅から遠い」「築年数が古い」といった理由は、ご自身のライフスタイルや価値観によっては許容できるかもしれません。

しかし、専門家が「絶対に看過してはならない」と警鐘を鳴らす、致命的なリスクが存在します。それは「管理状態の悪さ」、特に「修繕積立金の不足」です。

「立地や築年数は個人の価値観でカバーできますが、マンションの管理状態、とりわけ修繕のためのお金が足りないという問題は、全ての所有者に影響する最も深刻なリスクです」と、山本さんは指摘します。

◾️最も危険な兆候は「修繕積立金」の不足が招く”負のスパイラル”

修繕積立金が不足すると、マンションは以下のような”負のスパイラル”に陥ります。

1.必要な修繕ができない：エントランスの汚れや外壁のひび割れ、雨漏りなどが放置され、建物の資産価値が目に見えて劣化します。

2.突然の高額請求：いざ大規模修繕を行おうにも資金が足りず、一戸あたり数百万円の「一時金」が請求されたり、月々の積立金が数倍に跳ね上がったりします。

3.売りたくても売れない：高額な負担を嫌って物件を売ろうにも、「一時金徴収予定あり」といった情報は次の買い手に告知する義務があり、買い手が見つからず、価格を大幅に下げざるを得なくなります。

割安だと思って購入したはずが、結局は将来の大きな負担を抱え込むことになり、資産価値も下がり続ける。これが、修繕積立金リスクの最も恐ろしい点です。

◾️リスクを暴く「3つのチェックポイント」

では、この重大なリスクを、購入前に見抜くにはどうすれば良いのでしょうか。

① 長期修繕計画はいつ見直されたか？

まず確認すべきは「長期修繕計画書」です。「ベストなのは5年に1度、最低でも売買を検討している時点から7年以内に見直しがされているかを確認してください。何十年も前に作られた計画では、昨今の建築費高騰に対応できず、計画そのものが破綻している可能性が高いです」（山本さん）

② 積立金額は適正か？

国土交通省が公表している「修繕積立金に関するガイドライン」を参考に、検討中の物件の積立金額が、同規模のマンションの平均値と大きくかけ離れていないかを確認しましょう。相場より著しく安い場合は、不足している可能性を疑うべきです。

③ 書類は「内見時」に入手する

「長期修繕計画書」と、過去の修繕履歴がわかる「重要事項調査報告書」。この2点は、契約直前の重要事項説明で初めて見るのでは手遅れです。「購入を判断する前の、物件を内見するタイミングで不動産会社に請求し、専門家（マンション管理士など）のセカンドオピニオンを求めるのが理想です」（山本さん）

◾️「大規模修繕済みだから安心」のワナ

「大規模修繕が終わったばかりで綺麗ですよ」というセールストークも鵜呑みにしてはいけません。その修繕で積立金を使い果たし、次の計画が資金不足で赤字になっていないか、必ず確認する必要があります。

【まとめ】

割安な中古マンションには、管理が行き届き、将来のリスクも少ない「お宝物件」と、修繕積立金の問題を抱えた「爆弾物件」が混在しています。その価値を分けるのは、価格や見た目ではなく、目に見えない「管理の質」です。購入を検討する際は、その裏側までしっかりと見極める専門的な視点が不可欠です。

