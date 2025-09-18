¥ê¥È¥ë¤Ê¤Ç¤·¤³¡¢U-17½÷»ÒWÇÕ¤ËÎ×¤à¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½¡ª ÀÄÌÚÍ¼ºÚ¡¢º´Ìî°É²Ö¡¢üâ¶¶Í¤Æà¤é¤¬Áª½Ð
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Ï£¹·î18Æü¡¢U-17½÷»Ò¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ËÎ×¤àU-17ÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Çò°æÄçµÁ´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ë¡È¥ê¥È¥ë¤Ê¤Ç¤·¤³¡É¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿21¿Í¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
GK
´Ø¸ýÌÀÆü¹á¡Ê¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¥ä¥ó¥Þ¡¼¥¬¡¼¥ë¥ºU-18¡Ë
·§ß·²ÌÊâ¡Ê»°É©½Å¹©±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥æ¡¼¥¹¡Ë
»³Æâ¤ì¤Ê¡Ê°¦É²FC¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹MIKAN¡Ë
DF
µÜºêÍ¥Æá¡Ê¥Þ¥¤¥Ê¥ÓÀçÂæ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥æ¡¼¥¹¡Ë
¾®Àô·ÃÆà¡ÊAIE¹ñºÝ¹â¡Ë
¾¾²¬±Íçý¡ÊÆü¥Æ¥ì¡¦Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥á¥Ë¡¼¥Ê¡Ë
ÀÄÌÚÍ¼ºÚ¡ÊÆü¥Æ¥ì¡¦Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥á¥Ë¡¼¥Ê¡Ë
¸ÅÀî¿´¿Ò¡ÊJFA¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼Ê¡Åç¡Ë
º´Æ£É´²»¡ÊRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ãWOMEN U18¡Ë
º¬Îë²ÖÍû¡Ê½½Ê¸»ú¹â¡Ë
MF
º´Æ£°¦¿¿¡ÊÆüËÜ¹Ò¶õ¹â¡Ë
º´Ìî°É²Ö¡ÊJFA¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼Ê¡Åç¡Ë
º´Æ£ ¿§¡Ê½½Ê¸»ú¹â¡Ë
ÈÓÅÄ¼¶ÎÜ¡Ê¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¥ä¥ó¥Þ¡¼¥¬¡¼¥ë¥ºU-18¡Ë
¿ÜÄ¹ÊæÇµ²Ì¡ÊÆü¥Æ¥ì¡¦Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥á¥Ë¡¼¥Ê¡Ë
ÃæÂ¼¿´ÇµÍÕ¡Ê¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¥ä¥ó¥Þ¡¼¥¬¡¼¥ë¥ºU-18¡Ë
郄¶¶Í¤Æà¡Ê»°É©½Å¹©±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥æ¡¼¥¹¡Ë
Ê¡ÅçË¾°¦¡ÊJFA¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼Ê¡Åç¡Ë
¼°ÅÄ ÏÂ¡ÊÆü¥Æ¥ì¡¦Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥á¥Ë¡¼¥Ê¡Ë
FW
ÂçÌî±©°¦¡Ê¹âÃÎ³Ø±à¹âÃÎ¹â¡Ë
Ê¿ ¼·³¤¡ÊINAC¿À¸Í¥ì¥ª¥ó¥Á¡¼¥Ê¡Ë
¡¡U-17½÷»ÒWÇÕ¤Ï¡¢»²²Ã¹ñ¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î16¥Á¡¼¥à¤«¤é24¥Á¡¼¥à¤Ë³ÈÂç¡££´¥Á¡¼¥à¤º¤Ä£¶¤Ä¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÀï¤¤¡¢³ÆÁÈ¾å°Ì£²¥Á¡¼¥à¤È³ÆÁÈ£³°Ì¤ÎÀ®ÀÓ¾å°Ì£´¥Á¡¼¥à¤¬¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¡£
¡¡Âç²ñ¤Ï¥â¥í¥Ã¥³¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢10·î17Æü¤Ë³«Ëë¡£¥°¥ë¡¼¥×F¤ÎÆüËÜ¤Ï¡¢19Æü¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡¢22Æü¤Ë¥¶¥ó¥Ó¥¢¡¢25Æü¤Ë¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
