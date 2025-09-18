キャンプ開始まで約2週間…FA市場で動きのないウォリアーズへバトラー3世が接触か？

NBAの2025－26シーズンは、北米以外でプレシーズンゲームが組まれている5チームが9月25日（現地時間24日、日付は以下同）からトレーニングキャンプが開始。残りの25チームは、30日からキャンプが始まって本格始動していく。

そうした中、今夏動きが見られなかったゴールデンステイト・ウォリアーズは、現状でロスターが足りておらず、このままレギュラーシーズンへ臨むには厳しい状況にある。

このチームにはステフィン・カリー、ドレイモンド・グリーン、ジミー・バトラー3世のビッグ3が在籍。さらにバディ・ヒールド、ブランディン・ポジェムスキー、モーゼス・ムーディー、クインテン・ポスト、トレイス・ジャクソン・デイビスらが契約下にいるとはいえ、長丁場を乗り切るためには頭数が不足している。

その要因となっているのが制限付きFA（フリーエージェント）のジョナサン・クミンガ。2021年のドラフト1巡目7位でウォリアーズから指名された203センチ95キロのフォワードは、ウォリアーズのクォリファイングオファーを受け入れて今シーズン終了後に制限なしFAになるのか、それとも再契約を結ぶのか、あるいはサイン&トレードで他チームへ移籍するのか注目されている。

先日、ウォリアーズはクミンガに対して3年7520万ドル（約109億7920万円／3年目はチームオプション）をオファーしたと『ESPN』が報道。ただ、18日を迎えた時点でその後の進捗はない。

すると地元メディア『NBC Sports Bay Area』が、17日にポッドキャスト番組“Dubs Talk”を更新。ダルトン・ジョンソン記者は、『ESPN』が報じた内容にグリーンとバトラー3世がクミンガへ様子を伺ったこと、さらにはジョンソン記者の私見としてバトラー3世がチーム側へ現状とどんなプランなのか連絡をとったと話していた。

ウォリアーズは10月6日からプレシーズンゲーム5試合が組まれていて、22日のロサンゼルス・レイカーズ戦で、レギュラーシーズン開幕戦を迎える。このチームがキャンプ開始までの約2週間で、どんな動きを見せるのかは気になるところだ。

【動画】昨季ウォリアーズへ途中加入したバトラー3世のベストプレー集！





