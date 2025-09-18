バレーボール男子の世界選手権（世界バレー＝１７日、フィリピン・マニラ）１次リーグ最終戦で、世界ランキング７位の日本代表が同７５位のリビア代表に３―０とストレート勝ち。すでに２連敗で敗退は決定していたが、意地の１勝を挙げた。

それでも今大会ではランキングで格下のトルコ、カナダに連続でストレート負けという惨敗劇で早々に敗退が決定。メダルを目指した最高峰の舞台で、まさかの結果に終わった。

今大会最後の試合を終えた直後には、ＴＢＳの中継内で日本代表のドキュメンタリー映画の公開も発表された。

バレーボール人気を追い風にした異例の映画化にファンは沸騰。ＳＮＳ上では「男子バレー日本代表のドキュメンタリー映画楽しみすぎる」「男子バレードキュメンタリー映画ですって…？？？激アツすぎないか？？？」などと期待する声が続出している。

一方で、惨敗劇での早期敗退後の発表ということもあり「世界バレーでストレートで予選敗退してるくせにドキュメンタリー映画、練習しろよｗｗｗ」とのツッコミも。来季は人気だけでなく実績も伴えばいいが…。