手もみセラピストの音琶麗菜氏が紹介！『【顔痩せ】顔のむくみ取り、首のシワ、肩こりもまるごと解消』むくみケアは3ポイントで十分という発想

YouTube動画『【顔痩せ】顔のむくみ取り、首のシワ、肩こりもまるごと解消した手もみセラピー！』にて、手もみセラピスト・音琶麗菜氏が、顔のむくみや首のシワまで視野に入れた「手もみセラピー」の要点を整理して伝えている。



音琶氏は、日常で取り入れやすい理由として「3か所だけ押さえる」ことを軸に据える。扱うのは腎臓・首・胸の各反射区だ。



まず腎臓の反射区。親指の腹で垂直に押す7秒×3セットを基準にし、離したあとおよそ3秒の戻り具合を手がかりに、むくみの傾向を確認するという視点が示される。強さは無理のない範囲で調整し、疲れやすい場合は手の回転を使って負荷を分散させる工夫も紹介される。



次に、手の甲の指の間3か所に対応する首のリンパ節の反射区。テーブルや膝に手を置き、指の間に指先を入れて前後に動かす。一定のテンポで位置を少しずつずらし、上から下へ流れを意識するやり方だ。局所的に行う場合は、親指で「剥がすように押す」方法も提案され、時間や負担に合わせて選べると述べている。



最後に、親指と人差し指の水かき付近にある胸のリンパ節の反射区を垂直に押す。人差し指の骨の下へわずかに角度を入れると深く届きやすいが、痛みが強い場合は避ける。



全体を通して、むくみ対策はリンパの流れを意識することが軸であり、顔色の変化や首・肩まわりの軽さを感じた体験が紹介される。具体的な位置取りや手の当て方、テンポの取り方まで示されており、朝の支度前にも取り入れやすい構成だ。



今回の動画は、顔のむくみや首のシワが気になる人、肩こりのセルフケアを探している人にとって、毎日続けやすい工夫が整理された内容である。