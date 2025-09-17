½©ÅÄ¤¬3Ç¯¤Ö¤ê8ÅÙÌÜ¤ÎÅìËÌ²¦¼Ô¤Ë¡ÄÁ°ÅÄHC¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎÉ¤µ¤ò½Ð¤·¹ç¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¡¡º£²ó¤Ç13²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ö´ä¼êÆüÊó¼Ò Presents Âè13²ó TOHOKU CUP 2025 in IWATE Supported by À¹²¬»Ô¡×¤¬¡¢9·î13Æü¤«¤é15Æü¤Î3Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÀ¹²¬¥¿¥«¥ä¥¢¥êー¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÅìËÌÃÏÊý¤Î³ÆÃÏ¤ËËÜµòÃÏ¤òÃÖ¤¯¡¢ÀÄ¿¹¥ï¥Ã¥Ä¡¢½©ÅÄ¥Îー¥¶¥ó¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥Ä¡¢´ä¼ê¥Ó¥Ã¥°¥Ö¥ë¥º¡¢ÀçÂæ89ERS¡¢Ê¡Åç¥Õ¥¡¥¤¥äー¥Ü¥ó¥º¡¢»³·Á¥ï¥¤¥ô¥¡¥ó¥º¤Î6¥¯¥é¥Ö¤¬¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤¿¡£·è¾¡¤Ø¿Ê½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï½©ÅÄ¤ÈÀçÂæ¡£»î¹ç¤Ï½©ÅÄ¤¬Âè1¥¯¥©ー¥¿ー¤Ç22－10¤È¥êー¥É¤·¡¢¸åÈ¾ÄÉ¤¤¾å¤²¤ëÀçÂæ¤ò¿¶¤êÀÚ¤ê78－69¤Ç¾¡Íø¤·¡¢3Ç¯¤Ö¤ê8ÅÙÌÜ¤ÎÅìËÌ²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡º£¥·ー¥º¥ó¤«¤é½©ÅÄ¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥¢¥ê¡¦¥á¥¶ー¤Ï»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¡Ö·è¾¡Àï¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¾¡¤Á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Á°ÅÄHC¤Î¥²ー¥à¥×¥é¥ó¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤òºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤í¤¦¤ÈÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬ー¥É¤È¤·¤Æ¥Áー¥à¥×¥ìー¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡
¡¡Á°ÅÄ¸²Â¢¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¤Ï¡Ö¤³¤ÎÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎÉ¤µ¤ò½Ð¤·¹ç¤Ã¤ÆÇ´¤Ã¤ÆÇ´¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Í¥¾¡¤ò嚙¤ß¤·¤á´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û½©ÅÄ¤¬ÅìËÌ¥«¥Ã¥×¤ò3Ç¯¤Ö¤ê¤ËÀ©¤¹¤ë¡Ä½©ÅÄvsÀçÂæ·è¾¡Àï¥Ï¥¤¥é¥¤¥È±ÇÁü