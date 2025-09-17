¥¨¥Ã¥Á¤ÊASMR¤ò¶Ø»ß¤¹¤ëË¡°Æ¤¬¥ß¥·¥¬¥ó½£¤ÇÄó½Ð¤µ¤ì¤ë
2025Ç¯9·î¤ÎÂè2½µ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥ß¥·¥¬¥ó½£¤Î¶¦ÏÂÅÞµÄ°÷¥°¥ë¡¼¥×¤¬¥Ý¥ë¥Î¤ä¥¨¥Ã¥Á¤ÊASMR¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Ë¡°Æ¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Michigan bill seeks to ban porn, erotic ASMR, and more | Mashable
https://mashable.com/article/michigan-bill-ban-adult-content-erotic-asmr
¥ß¥·¥¬¥ó½£¤Î¶¦ÏÂÅÞµÄ°÷¥°¥ë¡¼¥×¤¬Äó½Ð¤·¤¿Ë¡°Æ¤Ï¡Ö¸ø½°Æ»ÆÁÉåÇÔËÉ»ßË¡°Æ(House Bill 4938)¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¶¦ÏÂÅÞ²¼±¡µÄ°÷¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥·¥å¥é¥¤¥Ð¡¼»á¤¬Äó°Æ¤·¡¢Æ±¤¸¤¯¶¦ÏÂÅÞ²¼±¡µÄ°÷¤Î¥¸¥ç¥»¥Õ¡¦¥Ñ¥Ö¥í¥Õ»á¡¢¥Þ¥·¥å¡¼¡¦¥Þ¥É¥Ã¥¯»á¡¢¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Ç¥µ¥Ê»á¡¢¥¸¥ç¥»¥Õ¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹»á¡¢¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¡¦¥ï¡¼¥Ä»á¤¬»¿Æ±¤·¤Æ¤¤¤ëË¡°Æ¤Ç¤¹¡£
¸ø½°Æ»ÆÁÉåÇÔËÉ»ßË¡°Æ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¡ÖÆÃÄê¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡×¤ò¶¦Í¡¦ÇÛÉÛ¡¦ÈÎÇä¡¦¥Û¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢¶Ø»ßÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏÆ°²è¡¦ËÜ¡¦»¨»ï¡¦Ì¡²è¡¦AIÀ¸À®¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¦¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¥¯¥ê¥Ã¥×¤È¤¤¤Ã¤¿·ÁÂÖ¤Ç¤Î¥Ý¥ë¥Î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¨¥Ã¥Á¤ÊASMR¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö´±Ç½Åª¤Ê²»À¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡×¤Ê¤É¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎMashable¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ÎË¡°Æ¤¬²Ä·è¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¥¨¥Ã¥Á¤Ê²»À¼¤äÂç¿Í¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¡¢YouTube¤ÎASMR¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥ß¥·¥¬¥ó½£¤Ç¶Ø»ß¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¸ø½°Æ»ÆÁÉåÇÔËÉ»ßË¡°Æ¤Ï¡Ö°ìÊý¤ÎÀ¸Êª³ØÅªÀÊÌ¤Î¸Ä¿Í¤¬¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ò¤â¤¦°ìÊý¤ÎÀ¸Êª³ØÅªÀÊÌ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÌÏÊï¡¢ÉÁ¼Ì¡¢¤Þ¤¿¤ÏÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢À¸Êª³Ø¤ÈÀÊÌ¤ÎÃÇÀä¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¡×¤òÉÁ¼Ì¤ª¤è¤Óµ½Ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶Ø»ß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤Î¿Í¡¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤Î¿Í¡¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆºîÀ®¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¥ß¥·¥¬¥ó½£¤Ç¶Ø»ß¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤È¡¢Mashable¤Ï»ØÅ¦¡£
¥¢¥À¥ë¥È¶È³¦¤Î¶È³¦ÃÄÂÎ¤Ç¤¢¤ëFree Speech Coalition¤Î¸ø¶¦À¯ºöÃ´Åö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Þ¥¤¥¯¡¦¥¹¥¿¥Ó¥ë»á¤Ï¡Ö¤³¤ÎË¡°Æ¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤Î¿Í¡¹¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤«¤é´°Á´¤Ë¾Ã¤·µî¤ê¡¢¥Ý¥ë¥Î¤ÈÆ±¤¸Â¸ºß¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤À¤í¤¦¡×¤È¸ø½°Æ»ÆÁÉåÇÔËÉ»ßË¡°Æ¤òÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Michigan lawmakers have introduced a bill prohibiting the any "depiction or description" of trans people or trans existence online, including it in a bill banning "pornographic" material
The bill would completely erase trans people online, equating them with porn.
[image or embed]— Mike Stabile (@mikestabile.bsky.social) 2025Ç¯9·î16Æü 5:26
¤Ê¤ª¡¢¸ø½°Æ»ÆÁÉåÇÔËÉ»ßË¡°Æ¤Ï½ü³°ÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡ÖººÆÉºÑ¤ß¤Î³Ø½Ñ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡×¤ä¡Ö²Ê³ØÅª¤¢¤ë¤¤¤Ï°å³ØÅª¸¦µæ¡×¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¸Ä¿Í¤Þ¤¿¤ÏÃÄÂÎ¤Ï¡¢ºÇ¹â10Ëü¥É¥ë(Ìó1500Ëü±ß)¤ÎÈ³¶â¤ª¤è¤ÓºÇÄ¹20Ç¯¤ÎÄ¨Ìò·º¤Ë½è¤»¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶Ø»ß¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬100·ï°Ê¾å¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ºÇ¹â12Ëü5000¥É¥ë(Ìó1800Ëü±ß)¤ÎÈ³¶â¤ª¤è¤ÓºÇÄ¹25Ç¯¤ÎÄ¨Ìò¤Ë½è¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸ø½°Æ»ÆÁÉåÇÔËÉ»ßË¡°Æ¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¥×¥í¥Ð¥¤¥À¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¥Ä¡¼¥ë¡×(VPN¤Ê¤É)¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Ä¡¼¥ë¤ÎÈÎÇäÂ¥¿Ê¤â¶Ø»ß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£