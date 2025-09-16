シャキシャキ食感が魅力の「空芯菜」とは？選び方や保存法のポイント、活用レシピ6品を紹介
中華やアジア料理に欠かせない「空心菜（くうしんさい）」は夏が旬。しかし、現在はハウスで水耕栽培を行っており、10月頃まで出回っています。
シャキシャキした食感がおいしいですが、「食べたことがない」「詳しく知らない」という方もいるのではないでしょうか？
そこで今回は、空心菜について詳しく解説し、おいしい食べ方をご紹介。
和洋中どの味つけにも対応しやすく、メニューの幅を広げてくれる隠れ万能野菜です。これを機に空心菜にハマるかも!?
■「空心菜（くうしんさい）とは？
空心菜は中国や東南アジアが原産の葉物野菜。茎の中が空洞になっていることが名前の由来です。シャキシャキとした食感が心地良く、くせのない味わいなので、炒め物や和え物などさまざまな料理で楽しめます。
栄養面では、ビタミンA・C、鉄分、カリウム、食物繊維などをバランス良く含みます。特に抗酸化作用を持つβカロテン（ビタミンA）は豊富で、日々の食卓に積極的に取り入れたい野菜と言えるでしょう。アクが少ないため下茹での必要がなく、普段の食卓に取り入れやすいのも魅力です。
■おいしい空心菜の見分け方と保存方法
葉先までハリがあり、鮮やかな緑色のものを選びましょう。根元の茎の切り口がみずみずしく、特有の円形がしっかり出ているものが理想的です。しなびていたり、少し変色していたりするものは避けましょう。
空芯菜は乾燥にとても弱く、すぐにしなびてしまいます。根元の切り口をたっぷり水を含ませたキッチンペーパーで包み、さらに濡らした新聞紙で全体を覆い、ビニール袋に入れて冷蔵庫で保存しましょう。
可能であれば、寝かさず立てて保存した方が長持ちします。それでもなるべく早く使い切るようにしてくださいね。
■シンプルで旨い！ 空心菜のエスニック風蒸し煮炒め
空心菜に干しエビやナンプラーを加えて、お手軽エスニック料理に。ニンニクの香りも効いていて、ご飯やビールが進みます。蒸し煮にするとカサが減るので、空心菜がたっぷり食べられますよ。
■空心菜の＜炒め物＞レシピ3選
王道の炒め物で油との相性の良さを満喫。強火で手早く炒め合わせるのが空心菜の食感を残すポイントです。
薄切りニンニクをたっぷり入れて食欲増進！ シャキシャキ食感がたまりません。シンプルだからこそ、空心菜のおいしさが際立ちます。空心菜ひとつでサッと作れて、ビールのおともにも最高です。
オイスターソースの旨味とコクで風味がアップします。ご飯との相性が良く、家族みんなが喜ぶレシピです。赤ピーマン、エリンギ、ベーコンなどを入れれば、食感とボリュームがプラスされて見た目もGOOD。
トマトと卵の色味で、鮮やかな一品です。ナンプラーとバジルの組み合わせが異国情緒を感じさせてくれます。野菜をカットすれば、フライパンひとつで完結。いつもの青菜炒めに飽きたときにもおすすめです。
■空心菜の＜和え物＞レシピ2選
空心菜は茹でると少しの苦みと粘り気が出て、また違った味わいを楽しめます。ただし、茹ですぎ注意してください。
空心菜をサッと茹でたら、調味料に浸すだけで出来上がり。旨味がたっぷりしみ込んで、パクパク食べられます。茎はシャキシャキ、葉はトロッとした口当たりに。おつまみにも最適です。
空心菜のほのかな苦み、練りからしのツンとした風味、油揚げの甘みが絶妙なバランス。シャキ＆ねば〜の食感が後を引きます。短時間で作れて、おつまみにもぴったりの一品です。エノキも入れてボリュームUPしましょう。
■空心菜の＜汁物＞レシピ1選
汁物にすれば、栄養を余すことなく摂取できます。硬さがある茎→葉の順番で鍋に入れるようにしましょう。
空心菜はアクが少なく、味噌汁にしても美味です。油揚げの甘みとよく合い、シャキシャキ食感を思う存分堪能できます。1杯で栄養をしっかり補給でき、お疲れ気味の体をホッと労わってくれますよ。
■空心菜は時短料理の味方！
空心菜はアク抜き不要で火の通りが早く、時短調理にもおすすめの食材です。洗ってザク切りにするだけで調理でき、平日の忙しい夕食づくりで重宝します。葉の柔らかい部分はサラダなど、生で食べることも可能です。
シャキシャキ食感、調理の手軽さ、栄養満点と魅力いっぱいなので、ぜひスーパーなどで空心菜を見かけたら手に取ってみてくださいね。
