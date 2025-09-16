空心菜のエスニック風蒸し煮炒め【材料】（2人分）空心菜 1/2束干しエビ 大さじ 1熱湯 50mlニンニク 1片酒 大さじ 1ナンプラー 小さじ 1コショウ 少々【作り方】1、干しエビは器に入れ、熱湯を注いで柔らかくもどす。空芯菜は長さ4cmに切る。ニンニクは芽を取り除き、薄く切る。(ヒント)調理時間に干しエビをもどす時間は含みません。2、フライパンに(1)の空芯菜、干しエビともどし汁、ニンニク、酒を入れてフライパンに蓋をし、強火にかける。煮たってきたら火を弱め、空芯菜が柔らかくなるまで蒸し煮にする。3、蓋を外してナンプラーを加え、強火で水分が少なくなるまで炒め合わせ、コショウで味を調えて器に盛る。