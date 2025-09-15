¥¬¡¼¥ê¡¼¤«¤é¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÊÁõ¤¤¤Þ¤Ç♡¡Ö¡»¡»¤Î½©¡×¤ËÃå¤¿¤¤¡È¤ª¾åÉÊ¥ì¥È¥í¡É¤Ê¥³¡¼¥ÇÆÃ½¸
»Ø¸¶è½Çµ¤µ¤ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¡¦¡âME¡¦ÎëÌÚÆ·Èþ¤µ¤ó¤È¡¢¢âJOY¡¦»³ÅÄ°É²Â¤µ¤ó¤¬Ray¤ËÅÐ¾ì¡ª¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¡Ö¿©Íß¤Î½©¡×¡õ¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î½©¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥ì¥È¥í¥³¡¼¥Ç¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¥à¡¼¥É¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë½©¤ÎÁõ¤¤¤òÃå¤³¤Ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿♡
½©¤Î¥¯¥é¥·¥«¥ë¥¬¡¼¥ëÊª¸ì
¸·¤·¤¤½ë¤µ¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¡¢½©¤ÎË¬¤ì¤ò´¶¤¸¤¿¤é¡¢¤É¤³¤«ÉÊ¤Î¤¢¤ë¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ÊÁõ¤¤¤òÁª¤Ó¤¿¤¤¡£
¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç³¹¤Ë½Ð¤¿¤é¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤Ê½÷¤Î¥³¤¿¤Á¤Î½©¤ÎÆü¡¹¤ò¡¢¡âME¡¦ÎëÌÚÆ·Èþ¤µ¤ó¡¢¢âJOY¡¦»³ÅÄ°É²Â¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Þ¤¹¡£
¿©Íß¤Î½©¤Ï¡¢´Å¡Á¤¤µ¤Ê¬¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¬¡¼¥ê¡¼
½©¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¿©Íß¤¬Áý¤¹¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤À¤í¤¦¡£¤ª¤Ê¤«¤òËþ¤¿¤¹¥¹¥¤¡¼¥Ä¡£¿´¤òËþ¤¿¤¹´Å¤¤¤ªÍÎÉþ¡£
¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤Æ¡¢¾¯¤·¤ª¤Ê¤«¤¬½Ð¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤âºá°´¶¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Î¤ª¤«¤²¤«¤â¡£
¤ªÌÜÎ©¤Á¿§¤Ï¡¢¹õ¤ÇÄù¤á¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡¢¿©Íß¤ËÂÇ¤Á¾¡¤ÄË¡Â§¡£
Cordinate ½÷¤ß¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¶¯µ¤¤ÊÀÖ¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯
¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¸ÄÀ¤ò¥¢¥Ô¤ì¤ë¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¤Ï¹âµé´¶È´·²¡£Çò¤¤¥¿¥¤¥Ä¤Ë¹õ¤Î¥·¥å¡¼¥º¡¢¥É¥Ã¥È¤Î¥Ø¥Ã¥É¥¢¥¯¥»¤Ç¤È¤³¤È¤ó¥¬¡¼¥ê¡¼¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢³Ê¹¥¤«¤é¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ß¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î½©
ÎÃ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢»×¤ï¤º³°¤Ø¶î¤±½Ð¤·¤¿¡£±¿Æ°¤Ï¾¯¤·¶ì¼ê¤Ê»ä¤À¤±¤É¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¤ªÍÎÉþ¤Ë¿´¤È¤¤á¤¯¥Õ¥ê¥ë¤ä¥ê¥Ü¥ó¤ò¤¢¤ï¤»¤Æ¤ß¤¿¤é¾¯¤·¤À¤±¡¢¤Ç¤¤ë¤«¤â¤Ã¤Æµ¤¤¬¤·¤¿¡£
²Ä°¦¤¤¤Ï¼«¿®¤ò¤¯¤ì¤ë¤ª¤Þ¤¸¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤À¡£
Cordinate ¥¹¥Ý¤ßËþÅÀ¤Ê¥¸¥ã¡¼¥¸¤Ë¤Ï´Å¡Á¤¤Í×ÁÇ¤ò¥¤¥ó
¥¸¥ã¡¼¥¸¡ß¥Õ¥ê¥ë¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ÇNOT¥Ü¡¼¥¤¥º¥é¥¤¥¯¤Ë¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼çÌò¤ËÁª¤Ö¤Ê¤é¡¢¾®Êª¤Ï´Å¤µ¤òÀ¹¤êÀ¹¤ê¤¬ºÇÅ¬²ò¡£
¡âME¡¦ÎëÌÚÆ·Èþ
¤Î¤Ã¤È¤¤¤³¡¼¤ë¤ß¡¼¡¦¤¹¤º¤¤Ò¤È¤ß¡ü2001Ç¯4·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2019Ç¯¤Ë»Ø¸¶è½Çµ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë¤è¤ê·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¢¡âME¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£
2021Ç¯4·î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÄ¶ÆÃµÞ ¡âME¹Ô¤¡Ù¤Ë¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡È¤Ò¤£¤Á¤ã¤ó¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢´Å¤¤¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ë¡¢¥µ¥Ð¥µ¥Ð¤ÊÀ³Ê¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬Ì¥ÎÏ¡£
¢âJOY¡¦»³ÅÄ°É²Â
¤Ë¤¢¤ê¡¼¤¤¤³¡¼¤ë¤¸¤ç¤¤¡¦¤ä¤Þ¤À¤â¤â¤«¡ü2006Ç¯2·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£2022Ç¯¤Ë»Ø¸¶è½Çµ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë¤è¤ê·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¢¢âJOY¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£
¡È¤â¤â¤Á¤ã¤ó¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢2024Ç¯10·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿2nd¥·¥ó¥°¥ë¡Ö½éÎø¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡×¤Î¼ýÏ¿¶Ê¡¢¡Ö¥Ô¡¼¥Á¥Æ¥£¡¼¤È¥Ô¡¼¥Á¥Ñ¥¤¡×¤Ç¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£
»£±Æ¡¿ËÌ²¬Ì¾Ï¡Ê¤¨¤ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥È¡Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿¾ëÅÄË¾¡ÊKIND¡Ë¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿Kanako¡ÊTRON¡Ë
RayÊÔ½¸Éô ¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼ Å·°æ¶êÎÜ³¤