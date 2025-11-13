11月12日、旧ジャニーズ事務所の流れを汲むSTARTO ENTERTAINMENTの所属タレントだった三村航輝が、新たにスターダストプロモーションへ移籍したと発表された。あわせて2026年のカレンダー発売も決定し、芸能界では異例の移籍として注目を集めている。三村は2019年に旧ジャニーズ事務所へ入所。ローラースケートのパフォーマンスを武器にした8人組ジュニアグループ『Go！Go！kids』のメンバーとして活躍していた。しかし、2024