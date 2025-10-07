超特急・タカシがプロデュースするブランド「Freecus（フィカス）」から、待望の2nd Collectionが登場しました。クルエルティフリーやニッケルフリーなど、エシカルな取り組みを大切にしながら、誰もが自由に楽しめるジェンダーレスなデザインが魅力。ホリデーシーズンにぴったりな“幸福”をテーマにしたアクセサリーと、“深み×温かみ”を感じるネイルカラーで、冬のお