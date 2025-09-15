スマートフォンアクセサリーブランドのESRは、独自の冷却技術「CryoBoost」を搭載したワイヤレス充電器の新モデル3種を9月15日（月）よりAmazonにて発売しました。

記事のポイント ワイヤレス充電はケーブルを挿さずに充電できる反面、熱を持ちやすくバッテリー劣化につながるというデメリットも。ESRは独自の冷却システム「CryoBoost」で充電中の温度上昇を抑え、安心して高速充電できます。

ESR CryoBoost 3-in-1 マグネット充電ステーション（25W）

実売価格：1万4999円（税込）

本製品は、3台のデバイスを同時に充電できる卓上式の3-in-1マグネット充電ステーション。旧製品の合計電力15Wから進化し、Qi2.2規格に対応へ改良。合計電力25Wで、スマホを15Wで高速ワイヤレス充電可能です。

また、Watch充電は、AppleのMFW（Made for Watch）認証により、iOSシステム更新に対応しており、システム更新後も安心して使用できます。

独自の「CryoBoost」冷却ファン技術を搭載し、充電時に必ず発生する温度上昇を非冷却ファン製品に比べて、最大3.6℃低い温度で充電できます。

横置き・縦置きの両方に対応し、夜間はファンを停止できる静音モードも備えています。また、付属の50W対応充電アダプターへ差し替えることで、MacBook Airの充電も可能です。

ESR OmniLock マグネット車載充電器

実売価格：8999円（税込）

本製品は、カーエアコンの吹き出し口に取り付けて、Qi2.2（25W）で高速充電が行えるマグネット車載充電器。独自のCryoBoost冷却技術を搭載し、冷却ファンで蓄熱を抑えて、バッテリー劣化を防いで高速ワイヤレス充電を可能にします。

「Omni（全能）」という名前は、「柔軟に360度に調節可能」というコンセプトからネーミングされており、球状ヘッドとノブ式ロックで角度を自在に調整できます。車種によって微妙に異なるフロントコンソールの高さや左右位置にも、OmniLockアーム（360°）で柔軟に対応します。

↑OmniLockアーム。

金属製フッククランプは頑丈で折れにくく、過締め防止構造とシリコンパッドで吹き出し口を保護します。

ESR CryoBoost 折りたたみ式 3-in-1 マグネット充電ステーション（25W）

実売価格：1万4500円（税込）

本製品は、持ち運びや旅行に最適なコンパクト設計の折りたたみ式3-in-1充電ステーション。3台のデバイスを同時に充電でき、出張先やカフェでもスマートに充電環境を整えられます。

Qi2.2対応25W出力とCryoBoost冷却技術により、ケーブル充電に迫る速度で充電可能。Apple Watch S10もMFW認証により安心して高速充電できます。

冷却ファンはオン／オフ切替可能で、夜間使用にも配慮されています。付属の50W対応充電アダプターを使えば、MacBookの充電にも対応します。

ESR CryoBoost／OmniLock ワイヤレス充電器 発売日：2025年9月15日 実売価格：8999円〜1万4999円（税込）

The post 独自の冷却技術で熱を抑える！ ESRからQi2.2対応のワイヤレス充電器3種が新登場 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.