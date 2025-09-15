¡ÚÉÊÀî±Ø¥°¥ë¥á¡Û¼êÅÚ»º¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¥¨¥¥åー¥ÈÉÊÀî¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¸ÂÄê¥¹¥¤ー¥Ä¡×5Áª
¥Õ¥§¥ë¥à ¥é¡¦¥Æー¥ë Èþ±Í¡Ö¥¶¥¯¥¶¥¯¥¹¥Õ¥ì¥Áー¥º¥µ¥ó¥É¡ØÁÕ¡Ù¡×
¡üJRÉÊÀî±Ø¹½Æâ¤Î¥¨¥¥Ê¥«¾¦¶È»ÜÀß¡¦¥¨¥¥åー¥ÈÉÊÀî¤¬¡¢º£Ç¯10·î1Æü¤Ë³«¶È20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òµÇ°¤·¤¿¸ÂÄê¥¹¥¤ー¥Ä¤¬Â¿¿ôÅÐ¾ì¡£ÃíÌÜ¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¤´¾Ò²ð¡ª
¡¡³«¶È20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥¨¥¥åー¥ÈÉÊÀî¤Ç¤Ï¡¢9·î20Æü¤è¤ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Õ¥§¥¢¡Ö¥¨¥¥åー¥ÈÉÊÀî20th anniversary -SOU-¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢Âç¿¹³ÄÍ¤Ê¤ÉÉÊÀî¤Î³¹¤Ëº£¤âÅÀºß¤¹¤ë¡È³¤ÎÁØ¡É¤ò¥Ò¥ó¥È¤Ë¡¢¡ÖÁØ¡×¤ä¡ÖÁÕ¡×¡¢¡ÖÁô¡×¡¢¡ÖÁÏ¡×¤Ê¤É¡¢¥Õ¥§¥¢¤Î¥Æー¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡ÖSOU¡Ê¤½¤¦¡Ë¡×¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤¢¤Õ¤ì¤ëµÇ°¾¦ÉÊ¤¬Â¿¿ôÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥¨¥¥åー¥ÈÉÊÀî¤Ç±Ä¶ÈÃæ¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Î¤ßÆþ¼ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥¤ー¥Ä5ÉÊ¤ò¾Ò²ð¡£¤¤¤º¤ìÎô¤é¤ÌÀäÉÊ¤Î¥á¥Ë¥åー¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¥¶¥¶¥³ー¥Òー¡ÖÉÊÀî¥ß¥ë¥¯¥ìー¥×¡×
1¸Ä 850±ß¡Ê¥¤ー¥È¥¤¥ó¡¦¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤È¤â¡Ë/1F Favorate Sweets
¡¡°ñ¾ë¡¦¤Ò¤¿¤Á¤Ê¤«»Ô¤ËËÜÅ¹¤ò¹½¤¨¤ëÏ·ÊÞ¤Î¼«²ÈßäÀù¥³ー¥ÒーÀìÌçÅ¹¡ØSAZA COFFEE¡Ê¥¶¥¶¥³ー¥Òー¡Ë¡Ù¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¸«¤¿ÌÜ¤âÌ£¤â°õ¾ÝÅª¤Ê¡ÈÁØ¡ÊSOU¡Ë¡É¥¹¥¤ー¥Ä¡ÖÉÊÀî¥ß¥ë¥¯¥ìー¥×¡×¡£
¡¡¿¿¤Ã¹õ¤ÊÃÝÃº¥¯¥ìー¥×¤Ë¡¢°ò¤è¤¦¤«¤ó¡Ê·ª¤«¤°¤ä¡Ë¤È¤¤¤Á¤´¤äËõÃã¡¢¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¥Ôー¤Ê¤É4¼ï¤Î¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥¯¥êー¥à¤ò½Å¤Í¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥ß¥ë¥¯¥ìー¥×¤Ç¤¹¡£
¥À¥í¥ï¥¤¥è¡Ö¥ª¥Ú¥é¥µ¥ó¥¯ Ãæ»³·ª¡×
1È¢¡Ê5¸ÄÆþ¡Ë1944±ß/1F Favorate Sweets
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÇÎò»Ë¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¿Èþ¿©¤ÎÌ¾Å¹¤òÁÄ¤È¤¹¤ëÍÎ²Û»ÒÅ¹¡ØDALLOYAU¡Ê¥À¥í¥ï¥¤¥è¡Ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É·ª¤ò»È¤Ã¤¿¥ª¥Ú¥é¡Ê¥¬¥Èー¡Ë¡Ö¥ª¥Ú¥é¥µ¥ó¥¯ Ãæ»³·ª¡×¤òÈÎÇä¡£
¡¡Ãæ»³·ª¥Úー¥¹¥È¤Î¥Ð¥¿ー¥¯¥êー¥à¡¢¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¡¢¥Ó¥¹¥¥å¥¤¡¦¥¸¥ç¥³¥ó¥É¡¢¥°¥é¥µー¥¸¥å¤È¡¢7ÃÊ¤Ë¤âµÚ¤Ö¡ÈÁØ¡ÊSOU¡Ë¡É¤«¤é¤Ê¤ë½Å¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤Ç¤¹¡£
¡¡¤ªÅ¹¤Î¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤¿¤Á¤¬ÏÓ¤Ë¤è¤ê¤ò¤«¤±¤Æºî¤ê¾å¤²¤¿·Ý½ÑÅª¤Ê°ïÉÊ¤Ï¡¢¿Æ¤·¤¤Êý¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¥¹¥¤ー¥Ä¤È¤·¤Æ¤âºÇÅ¬¤Î¥Á¥ç¥¤¥¹¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¡£
¸æÌç²°¡Ö¶Ì¼êÈ¢¡×
1¥»¥Ã¥È 1100±ß/1F Favorate Sweets
¡¡ÁÏ¶È¤«¤é50Ç¯¤ò¿ô¤¨¤ëÏ·ÊÞ¤ÎÍÈ¤²²Û»ÒÀìÌçÅ¹¡Ø¸æÌç²°¡Ù¤Î¡Ö¶Ì¼êÈ¢¡×¤Ï¡¢¥¨¥¥åー¥ÈÉÊÀî³«¶È20¼þÇ¯¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤Ã¤¿¡Ö¤¢¤é¤ì¡×¤Ë¡¢³¤ÂÝ¤äº«ÉÛ¤ò´¬¤¤¤¿¡Ö¤ª¤»¤ó¤Ù¤¤¡×¡¢¤½¤·¤Æ¤ªÅ¹¤ÎÌ¾Êª¤Ç¤¢¤ë¡ÖÍÈ¤²¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡×¤ò¡¢¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¶ÒÃå¤ËµÍ¤á¤¿¥¢¥½ー¥È¥Ñ¥Ã¥¯¡£¿©´¶¡¢±öÌ£¡¢´ÅÌ£¡¢¤½¤·¤Æ»ÝÌ£¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤È²»¤Î¥Ïー¥â¥Ëー¤¬¸ý¤ÎÃæ¤Ç³Ú¤·¤¯¡ÈÁÕ¡É¤Ç¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÏÂ³Ú¹È²°¡Ö¥Ð¥¿ー¥µ¥ó¥ÉÁÕ¡×
1¸Ä 480±ß/1F Favorate Sweets
¡¡ÏÂ¥¹¥¤ー¥ÄÀìÌçÅ¹¡ØÏÂ³Ú¹È²°¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¥¹¥¤ー¥Ä¡Ö¥Ð¥¿ー¥µ¥ó¥ÉÁÕ¡×¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£5ÃÊ¤Ë½Å¤Ê¤ëÈþÌ£¤·¤µ¤ÈÈ´·²¤Î¿©¤Ù±þ¤¨¤òÈ÷¤¨¤¿¡ÈÁØ¡õÁÕ¡É¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎÏÂÍÎÀÞÃï¥¹¥¤ー¥Ä¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÌ³¤Æ»»º¥Ð¥¿ー¤È¥é¥à¼ò¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¥Ð¥¿ー¥¯¥êー¥à¡×¡¢ËÌ³¤Æ»»º¾®Æ¦¤Î¤³¤·¤¢¤ó¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¾®Æ¦¥Ð¥¿ー¥¯¥êー¥à¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È½À¤é¤«¤Ê¡ÖÂçÇ¼¸À¡×¤òÇ¦¤Ð¤»¤¿3ÃÊ½Å¤Í¤Î¥¯¥êー¥à¤ò¡¢ÊÆÊ´¤ò»È¤Ã¤¿¥µ¥Ö¥ì¤Ç¥µ¥ó¥É¡£
¥Õ¥§¥ë¥à ¥é¡¦¥Æー¥ë Èþ±Í¡Ö¥¶¥¯¥¶¥¯¥¹¥Õ¥ì¥Áー¥º¥µ¥ó¥É¡ØÁÕ¡Ù¡×
1¥»¥Ã¥È¡Ê3¸ÄÆþ¡Ë1296±ß/1F ¤¤¤í¤É¤ê¥Õー¥É¡õ¥¹¥¤ー¥Ä
¡¡ËÌ³¤Æ»È¯¤ÎÍÎ²Û»Ò¥Ö¥é¥ó¥É¡ØFERME LA TERRE BIEI¡Ê¥Õ¥§¥ë¥à ¥é¡¦¥Æー¥ë Èþ±Í¡Ë¡Ù¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥¶¥¯¥¶¥¯¥¹¥Õ¥ì¥Áー¥º¥µ¥ó¥É¡ØÁÕ¡Ù¡×¡£
¡¡¥¹¥Õ¥ì¥µ¥ó¥É¤Î¥Áー¥º¥¯¥êー¥à¤Î¼þ¤ê¤ËÊõÀÐ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥Ñー¥ë¥¯¥í¥Ã¥«¥ó¤ò¾þ¤Ã¤¿¡ÈÁØ¡É»Å¾å¤²¤Î°ìÉÊ¡£¥Õ¥ï¥Õ¥ï¿©´¶¤Î¥¹¥Õ¥ì¤È¥¶¥¯¥¶¥¯¿©´¶¤Î¥¯¥í¥Ã¥«¥ó¤¬ÁÕ¤Ç¤ëÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡£
¥¹¥¤ー¥Ä°Ê³°¤ÎSOU¥°¥ë¥á¤Ë¤âÃíÌÜ¡ª
¡¡¥Õ¥§¥¢´ü´ÖÃæ¤Ïº£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¥¹¥¤ー¥Ä°Ê³°¤Ë¤â¡ÈÁô¡õÁØ¡É¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¤´ÈÓ¥á¥Ë¥åー¤ä¤ªÊÛÅö¤ÎÈÎÇä¡¢¤µ¤é¤ËÉÊÀî½÷»Ò³Ø±¡¤Î¿áÁÕ³ÚÉô¤Ë¤è¤ë¡ÈÁÕ¡É¤Î¼Â±é¡Ö±éÁÕ¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¡Ê10·î4Æü¡Ë¡¢¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤Ê¤É¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£
¡¡JRÉÊÀî±Ø¤òÍøÍÑ¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±»þ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤òºî¤Ã¤Æ¥¨¥¥åー¥ÈÉÊÀî¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¤Ò¤È»þ¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©
¡üDATA
¥¨¥¥åー¥ÈÉÊÀî20th anniversary ¡¾SOU¡¾
´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë～10·î13Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
¢¨¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¾¦ÉÊ¤Ë¤è¤ê¡¢ÈÎÇä´ü´Ö¤¬¾åµÆüÄø¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê
https://www.ecute.jp/shinagawa