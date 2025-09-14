¶ËÉÏ¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎvs°Ëâ¿òÇÒ¥«¥ë¥È½¸ÃÄ¤Î¥Ç¥¹¥Þ¥Ã¥Á¡£¡¡·ì¤ß¤É¤í¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¥Û¥é¡¼¡Ø¥À¡¼¥¯¡¦¥Þ¥Ã¥Á¡Ù10·î¸ø³«¡Î¥Û¥é¡¼ÄÌ¿®¡Ï
¶ËÉÏ¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎvs°Ëâ¿òÇÒ¥«¥ë¥È½¸ÃÄ¤Î¡È»à¤Ì¤Þ¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡É¥Ç¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤òÉÁ¤¯¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¥Û¥é¡¼¡Ø¥À¡¼¥¯¡¦¥Þ¥Ã¥Á¡Ù¡Ê¸¶Âê:Dark Match¡Ë¤¬10·î31Æü(¶â)¤è¤ê¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
ÅÄ¼Ë¤ÎÌ¾¤â¤Ê¤¤¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¡ÖSAW¡×¤Ë½êÂ°¤·¡¢àØÌÔ¤Ê¥Ò¡¼¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¥ß¥¹¡¦¥Ó¥Ø¥¤¥Ö¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç·Ð¤Ã¤Æ¤â¥Ó¥Ã¥°¥·¥ç¡¼¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤º¡¢°Ìò¤ò±é¤¸Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤âÈè¤ì²Ì¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤¢¤ëÆü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÊü±Ç¤Î¤Ê¤¤¡ÈÈó¸øÇ§»î¹ç¡Ê¥À¡¼¥¯¡¦¥Þ¥Ã¥Á¡Ë¡É½Ð¾ì¤Î°ÍÍê¤¬ÆÏ¤¯¡£Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÅÄ¼ËÄ®¤Ç¤Î³«ºÅ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¹â³Û¤ÎÊó½·¤Ë¤Ä¤é¤ì¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÄ®¤Ï¡¢°Ëâ¤ò¿À¤È¿ò¤á¤ë¥«¥ë¥È½¸ÃÄ¤¬µí¼ª¤ëÄ®¤À¤Ã¤¿¡£ÆÀÂÎ¤ÎÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡È¥ê¡¼¥À¡¼¡É¤Î¤â¤È¡¢¥Ò¡¼¥ë(°Ìò)¤È¥Õ¥§¥¤¥¹(ÀµµÁÌò)¤ËÊ¬ÃÇ¤µ¤ì¤¿¥ì¥¹¥é¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢Ìô¤òÀ¹¤é¤ì¡¢¶¯À©Åª¤Ë¥ê¥ó¥°¤Ø¤ÈÁ÷¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ»î¹ç¤Ï¡¢¡È¤É¤Á¤é¤«¤¬»à¤Ì¤Þ¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¡¢ÃÏ¹ö¤Î¥ë¡¼¥ë¤¬²Ý¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Í½¹ðÊÔ¤Ç¤Ï¡¢ÂçÊÑ¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë»î¹ç¤ÎÍÍ»Ò¤¬¥Á¥é¥ê¤È¤ªÌÜ¸«¤¨¡£¤³¤ì¤Ï¥¢¥Ä¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Ê¤¡¡£
¼ç±é¤Ï¡¢¹ñºÝ¥Ö¥é¥¸¥ê¥¢¥ó½À½ÑÏ¢ÌÁÀ¤³¦Âç²ñ¤ÇÆóÅÙ¤ÎÍ¥¾¡Îò¤ò»ý¤ÄÆùÂÎÇÉÇÐÍ¥¥¢¥¤¡¼¥·¥ã¡¦¥¤¥Ã¥µ¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥²¡¼¥à¡Ö¥°¥é¥ó¥É¡¦¥»¥Õ¥È¡¦¥ª¡¼¥È V¡×¤Î¥È¥ì¥Ð¡¼ÌòÀ¼Í¥¤Ç¡Ö¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¡¦¥Ç¥Ã¥É¡×¤Î¥µ¥¤¥â¥óÌò¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥ª¥Ã¥°¡¢¿Íµ¤¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¡Ø¥Æ¥ê¥Õ¥¡¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ê¥¹¡¦¥¸¥§¥ê¥³¤é¤¬¥¥ã¥¹¥È¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ø¥¦¥ë¥Õ¡¦¥³¥Ã¥×¡Ù(14)¤Î¥í¡¼¥¦¥§¥ë¡¦¥Ç¥£¡¼¥ó¡£
¡Ø¥À¡¼¥¯¡¦¥Þ¥Ã¥Á¡Ù
2025/10/31(¶â)¤è¤ê¥·¥Í¥Þ¡¼¥È¿·½ÉÂ¾Á´¹ñ½ç¼¡¸ø³«
´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ:¥í¡¼¥¦¥§¥ë¡¦¥Ç¥£¡¼¥ó
½Ð±é:¥¢¥¤¡¼¥·¥ã¡¦¥¤¥Ã¥µ ¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥ª¥Ã¥° ¥µ¥é¡¦¥«¥Ë¥ó¥°
¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥Á¥§¥ê¡¼ ¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¨¥¯¥é¥ó¥É ¥â¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ð¥ê / ¥¯¥ê¥¹¡¦¥¸¥§¥ê¥³
2024 Ç¯/¥«¥Ê¥À/¥«¥é¡¼/¥·¥Í¥¹¥³/5.1h/94 Ê¬/¸¶Âê:Dark Match/PG12/ÆüËÜ¸ì»úËë:¾®ÎÓ±Ñ²Â/ÇÛµë:¥é¥¤¥Ä¥¥å¡¼¥Ö
