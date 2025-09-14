ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÏÉÔËþ¡¢»×¤ï¤º¹³µÄ¡¡¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤·¤ç¡×¡Ö¸í¿³¤Ã¤Æ¤Û¤É¤Ç¤Ï¡×ÈùÌ¯È½Äê¤Ë»¿ÈÝ
Å¨ÃÏ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£3²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤ÇÆÃÂç¤Îº£µ¨49¹æ¥½¥í¤ò¤«¤ÃÈô¤Ð¤¹¤Ê¤É5ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¡£3ÆÀÅÀ¤Ç13-7¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£4²ó¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¡¢µå¿³¤ÎÈ½Äê¤ËÇ¼ÆÀ¤¤¤«¤º¹³µÄ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡3²ó¤ËÆÃÂç¤Î49¹æ¤òÊü¤Ã¤¿ÂçÃ«¡£Â³¤¯4²ó¤Î2»à°ìÎÝ¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¡¢¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é³°³Ñ¹â¤á¤ÎÅêµå¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¡£»Íµå¤ò³Î¿®¤·¡¢°ìÎÝ¤Ø¤ÈÊâ¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢µå¿³¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ÎÈ½Äê¡£ÂçÃ«¤Ï±¦¼ê¤ò¿¶¤ê²¼¤í¤·¡¢Ç¼ÆÀ¤¤¤«¤Ê¤¤É½¾ð¤âÉâ¤«¤Ù¤¿¡£¼ó¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤é¸ÀÍÕ¤âÈ¯¤·¤¿¤¬¡¢°ìÎÝ¥Ù¥ó¥Á¤Ø¤ÈÌá¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡X¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥³¡¼¥¹³°¤ì¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Ê¡¼¡×¡Ö¸í¿³¤Ã¤Æ¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡ÖºÝ¤É¤¤¤±¤É¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Ç¤ª¤«¤·¤¯¤ÏÌµ¤¤¡×¡ÖÂçÃ«¤ÎÇ®¤¤È¿±þ¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Í¡×¡Öº£¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤·¤ç¡×¤Ê¤É¤È»¿ÈÝ´Þ¤áÍÍ¡¹¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡´¶¾ð¤ò¸«¤»¤¿ÂçÃ«¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò´Þ¤à3°ÂÂÇ¡£ÃÏ¶èÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë