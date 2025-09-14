SR½ÂÃ«¤¬¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡¦¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤ËÇÔÀï¡Ä¥Ûー¥¥ó¥½¥ó¤ÎÏ¢Â³3ÅÀÃÆ¤Ç½ªÈ×¤ËÌÔÄÉ
¡¡9·î14Æü¡¢¥Ñー¥¹¡¦¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥»¥ó¥¿ー¤Ç¡ØPERTH WILDCATS INTERNATIONAL SERIES¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥µ¥ó¥í¥Ã¥«ー¥º½ÂÃ«¤¬¥µ¥¦¥¹¥¤ー¥¹¥È¡¦¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡¦¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡ÊNBL¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡SR½ÂÃ«¤Ï¥É¥ó¥Æ¡¦¥°¥é¥ó¥¿¥à¡¢¥È¥í¥¤¡¦¥Þー¥Õ¥£ー¥¸¥å¥Ë¥¢¡¢¥Ù¥ó¥É¥é¥áÎéÀ¸¡¢ÅÄÃæÂçµ®¡¢¥Èー¥Þ¥¹¡¦¥¦¥§¥ë¥·¥å¤¬ÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¥Þー¥Õ¥£ー¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤«¤éÆÀÅÀ¤ò¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¤È¡¢¥Ù¥ó¥Á½Ð¾ì¤Î¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥Ûー¥¥ó¥½¥ó¤â²ÃÀª¤·¡¢19－19¤ÎÆ±ÅÀ¤ÇºÇ½é¤Î10Ê¬´Ö¤ò½ªÎ»¡£Âè2¥¯¥©ー¥¿ー¤Ç¤Ï¿·²ÃÆþ¤Î¥°¥é¥ó¥¿¥à¤¬¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È¤òÈäÏª¤¹¤ë¤â¡¢¥Áー¥àÁ´ÂÎ¤ÇÁê¼ê¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë¶ì¤·¤à¾ìÌÌ¤¬Â³¤¡¢35－49¤Î14ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç»î¹ç¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£
¡¡Âè3¥¯¥©ー¥¿ー¤â¹¶·â¤ÎÅ¸³«¤Ë¶ì¤·¤à¤Ê¤«¡¢¥Ç¥£¥Ç¥£¡¦¥í¥¦¥¶¥À¤Î3ÅÀÃÆ¤ä¥Ù¥ó¥É¥é¥áÎéÀ¸¤Î¥Ú¥¤¥ó¥È¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Ç¤·¤Î¤®¡¢53－71¤ÇºÇ¸å¤Î¥¯¥©ー¥¿ー¤Ø¡£»î¹ç½ªÈ×¤Ï¥Ûー¥¥ó¥½¥ó¤ÎÏ¢Â³3¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤ÇÈ¿·â¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤ß¤«¤±¤¿¤¬¡¢µÕÅ¾¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡¢72－85¤ÇÀË¤·¤¯¤âSR½ÂÃ«¤Î¹õÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£»î¹ç·ë²Ì
¥µ¥ó¥í¥Ã¥«ー¥º½ÂÃ« 72－85 ¥µ¥¦¥¹¥¤ー¥¹¥È¡¦¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡¦¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹
S¡¡R¡¡½Â¡¡Ã«¡Ã19¡Ã17¡Ã18¡Ã19¡Ã¡á72
¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ã19¡Ã30¡Ã22¡Ã14¡Ã¡á85
¡ÚÆ°²è¡ÛSR½ÂÃ«vs¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Î»î¹ç¥Õ¥ë±ÇÁü¡ª