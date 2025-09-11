「ハラミ」はいつから主役級？ 人気の裏に焼肉店の苦労…プロ直伝・お家焼肉のコツを紹介【Nスタ解説】
この物価高の中、注目されているのがハラミ。お得感も抜群だと、人気になっているそうです。その裏にある意外な歴史とプロが教える“お家焼肉”のコツをご紹介します。
【画像で見る】高級肉はむやみに触るのNG！裏返すタイミングは
「ハラミ」いつから主役級？転機は1991年
山形純菜キャスター：
ハラミはいつ頃から出てきて人気になったのでしょうか。
かつて焼肉店では、やはりカルビとロースがツートップで人気となっていましたが、転機となったのが、1991年の「アメリカ産牛肉の輸入自由化」です。これにより、日本に安い牛肉が大量に入ってくるようになりました。
さらに、ヘルシー志向がハラミ人気を後押ししました。ハラミはカルビやロースに比べ、脂が少なめでカロリーが低いことも特徴です。
さらに焼肉店も「上ハラミ」などの差別化メニューを打ち出すようになり、メジャーな部位となりました。
“高級肉”最初に焼くのがおすすめな理由
山形キャスター：
お家焼肉のポイントについて、焼肉｢大同門｣で30年以上勤めている「肉のスペシャリスト」莨谷さんに伺いました。
例えばセールの肉を大量に購入し、奮発して1パックだけ高級な肉を購入して自宅で焼くケースについてです。
高級肉は弱火で焼くとパサついてしまい、高級肉のパフォーマンスを発揮できないため、ビビらずに強火で焼くのがおすすめだということです。
さらに重要なのは、ずっと焦げないように見守りつつも、焼けたか確かめるために裏を見たり、つついたりしないことだそうです。
肉を裏返すタイミングとしては、肉の周りが白くなったときがベストで、裏返してからはさっと焼くくらいでいいということです。（焼く割合のイメージは表8:裏2）
また莨谷さんによると、高級な肉は「最初に焼くのがオススメ」だそうです。理由としては、高級な霜降り肉から出た美味しい脂を、次に焼くセールの肉や野菜が吸うことで、高級肉の旨味が2度味わえるからだということです。