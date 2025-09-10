一番くじ 学園 アイドル マスター Part4】 2026年2月上旬 発売予定 価格：1回850円

BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ 学園アイドルマスター Part4」を2026年2月上旬に発売する。価格は1回850円。

本商品は「学園アイドルマスター」をモチーフとしたフィギュアやグッズが当たるキャラクターくじ第4弾。今回A賞「葛城リーリヤ フィギュア 1/7 Gracemaster」、B賞「倉本千奈 フィギュア 1/7 Gracemaster」、C賞「姫崎莉波 フィギュア 1/7 Gracemaster」の彩色見本の一部が公開された。

その他、描き下ろしビジュアルシートやチェック柄マグカップ、きららいずマスコット、フォトカードセット、きゅんキャララバーチャーム、アクリルスタンドが当たる。

そして、ラストワン賞には「葛城リーリヤ フィギュア 1/7 Gracemaster ラストワンVer.」が登場する。

THE IDOLM@STER TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.