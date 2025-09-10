葛城リーリヤ、倉本千奈、姫崎莉波のフィギュアが登場。「一番くじ 学園アイドルマスター Part4」が2026年2月上旬に発売
BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ 学園アイドルマスター Part4」を2026年2月上旬に発売する。価格は1回850円。
本商品は「学園アイドルマスター」をモチーフとしたフィギュアやグッズが当たるキャラクターくじ第4弾。今回A賞「葛城リーリヤ フィギュア 1/7 Gracemaster」、B賞「倉本千奈 フィギュア 1/7 Gracemaster」、C賞「姫崎莉波 フィギュア 1/7 Gracemaster」の彩色見本の一部が公開された。
その他、描き下ろしビジュアルシートやチェック柄マグカップ、きららいずマスコット、フォトカードセット、きゅんキャララバーチャーム、アクリルスタンドが当たる。
そして、ラストワン賞には「葛城リーリヤ フィギュア 1/7 Gracemaster ラストワンVer.」が登場する。
✧━━━━━━━━━━✧- 一番くじ（BANDAI SPIRITS） (@ichibanKUJI) September 10, 2025
新商品のお知らせ
✧━━━━━━━━━━✧
一番くじ 学園アイドルマスター Part4
📅2026年2月上旬発売予定
👉https://t.co/DnqQv0VmPJ
🤍葛城リーリヤ 🧡倉本千奈 姫崎莉波
をGracemasterでラインナップ🎉
続報をお楽しみに…！#学マス #idolmaster pic.twitter.com/V42uSHy2JT
