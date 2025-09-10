ポイ活YouTuber鬼丸征也、楽天ペイ8.5%還元ルートに「もう長くは持たない」衝撃発言
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
「【楽天ペイ8.5%ルート解説】しかし今月で改悪される予感しかない」と題した動画で、ポイ活YouTuberの鬼丸征也さんが9月10日、視聴者向けに最新の“お得情報まとめ”を公開した。鬼丸さんは動画冒頭、「これからたくさんのお得情報、お得ニュースを発表していきます」と意気込みを語りつつ、注目の楽天ペイ高還元ルートについて詳しく解説した。
特に話題となったのは、毎月10日にApplePayの和音経由でミニストップで楽天ギフトカードを購入することで通常1%還元のところ、5%還元が適用されるという裏技。これにより「最大8.5%還元で街のお店で楽天ペイが使える」と、破格の高還元ルートが成立する仕組みを図と実例を交えながら説明した。
しかしこの“お得祭り”に黄色信号が灯る事態となっている。「もう今月で終了っていう可能性の方が高いのかなと個人的には思ってます」とし、「楽天ギフトカード買いたくても買えないらしい」と実際に当日は多くの店舗で品切れや買い占めが発生、SNS上でも混乱が広がっていることを報告。購入できた一部の少数派に対して、多くのユーザーが参加すらできなかったとし、「こうなってくるとミニストップの判断としては…例えば楽天ギフトカードをこのキャンペーンから外すとか、1%すら外してしまうとか、今後あり得る」と警告した。
鬼丸さん自身は宮崎在住でそもそもミニストップが地域になく「この祭りには参加できなかった」と語った上で、「体験談をぜひコメントで書いてほしい」と視聴者参加を呼びかけた。
続いて動画後半では、「阪神タイガース優勝記念」の9%金利や、3ヶ月もの定期預金0.7%キャンペーンなど、銀行の最新の高金利情報も網羅。「寝かせているお金がたくさんある方は参加してもいい」と冷静なアドバイスを送りつつ、iPhone 17や楽天モバイルのキャンペーン、クラウドファンディングやTikTok Liteの高額キャンペーン情報まで幅広く紹介した。
締めくくりに「今回の動画はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました」と動画を締めた鬼丸さん。ユーザーに寄り添ったポイ活情報発信の姿勢を貫き、今後のキャンペーンの行方にも注目が集まっている。
特に話題となったのは、毎月10日にApplePayの和音経由でミニストップで楽天ギフトカードを購入することで通常1%還元のところ、5%還元が適用されるという裏技。これにより「最大8.5%還元で街のお店で楽天ペイが使える」と、破格の高還元ルートが成立する仕組みを図と実例を交えながら説明した。
しかしこの“お得祭り”に黄色信号が灯る事態となっている。「もう今月で終了っていう可能性の方が高いのかなと個人的には思ってます」とし、「楽天ギフトカード買いたくても買えないらしい」と実際に当日は多くの店舗で品切れや買い占めが発生、SNS上でも混乱が広がっていることを報告。購入できた一部の少数派に対して、多くのユーザーが参加すらできなかったとし、「こうなってくるとミニストップの判断としては…例えば楽天ギフトカードをこのキャンペーンから外すとか、1%すら外してしまうとか、今後あり得る」と警告した。
鬼丸さん自身は宮崎在住でそもそもミニストップが地域になく「この祭りには参加できなかった」と語った上で、「体験談をぜひコメントで書いてほしい」と視聴者参加を呼びかけた。
続いて動画後半では、「阪神タイガース優勝記念」の9%金利や、3ヶ月もの定期預金0.7%キャンペーンなど、銀行の最新の高金利情報も網羅。「寝かせているお金がたくさんある方は参加してもいい」と冷静なアドバイスを送りつつ、iPhone 17や楽天モバイルのキャンペーン、クラウドファンディングやTikTok Liteの高額キャンペーン情報まで幅広く紹介した。
締めくくりに「今回の動画はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました」と動画を締めた鬼丸さん。ユーザーに寄り添ったポイ活情報発信の姿勢を貫き、今後のキャンペーンの行方にも注目が集まっている。
YouTubeの動画内容
関連記事
鬼丸征也「ノーリスクで590円ゲット」！au自分銀行の“30倍”金利キャンペーンを大解説
ポイ活YouTuberが太鼓判「今“ギガ”がお金になる！メルカリモバイル爆益の裏ワザ」
9月のコード決済・ポイントのキャンペーンまとめ
チャンネル情報
コード決済（d払い,楽天ペイ,PayPay,auPAY,ファミペイ,メルペイなど）、クレジットカード、プリペイドカード、デビットカード、電子マネーなどのキャッシュレス決済や各銀行、各証券会社などのキャンペーン情報、お得情報、ポイ活情報などを発信するチャンネルです。