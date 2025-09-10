立正大MF中村優斗、来季の藤枝加入が内定「感謝の気持ちを忘れずに全身全霊で闘います」
藤枝MYFCは10日、立正大MF中村優斗の来季加入内定を発表した。
中村はクラブを通じ、「2026シーズンより加入することになりました、立正大学の中村優斗です。幼い頃からの夢であったプロサッカー選手を、蹴球都市 藤枝で始められることをたいへん嬉しく思います。今まで育ててくれた両親や関わってくれた指導者の方々、仲間への感謝の気持ちを忘れずに全身全霊で闘います。藤枝MYFCの勝利、J1昇格に貢献できるよう熱く全力で戦うので、応援よろしくお願いします!」とコメントしている。
以下、クラブ発表プロフィール
●MF中村優斗
(なかむら・ゆうと)
■生年月日
2003年10月9日
■出身地
埼玉県朝霞市
■身長/体重
175cm/70kg
■経歴
アズマFC-朝霞市立朝霞第二中-武南高-立正大
