　藤枝MYFCは10日、立正大MF中村優斗の来季加入内定を発表した。

　中村はクラブを通じ、「2026シーズンより加入することになりました、立正大学の中村優斗です。幼い頃からの夢であったプロサッカー選手を、蹴球都市 藤枝で始められることをたいへん嬉しく思います。今まで育ててくれた両親や関わってくれた指導者の方々、仲間への感謝の気持ちを忘れずに全身全霊で闘います。藤枝MYFCの勝利、J1昇格に貢献できるよう熱く全力で戦うので、応援よろしくお願いします!」とコメントしている。

　以下、クラブ発表プロフィール

●MF中村優斗

(なかむら・ゆうと)

■生年月日

2003年10月9日

■出身地

埼玉県朝霞市

■身長/体重

175cm/70kg

■経歴

アズマFC-朝霞市立朝霞第二中-武南高-立正大