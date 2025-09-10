10日（水）線状降水帯が発生し、日本海側を中心に危険な大雨になる見込みです。

【10日（水）の天気】

日本海沿岸にのびる秋雨前線に向かって湿った空気が流れ込み、前線周辺で雨雲が発達しています。長崎県南部と熊本県天草・芦北地方では線状降水帯が発生し、非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。土砂災害や洪水の危険が差し迫っていますので、すぐに最善の避難行動をとってください。また、昼前〜夕方には島根県と鳥取県で線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まるおそれがあります。夕方〜夜は北陸で、夜〜翌朝には東北でも大雨になる見込みです。西日本の太平洋側でも断続的に雨が強まり、関東や東海も午後はところどころで雨や雷雨になりそうです。

●予想24時間降水量（11日朝まで、多いところ）

九州北部 180ミリ

中国 150ミリ

関東甲信、北陸 100ミリ

線状降水帯が発生した場合には、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。大雨災害の発生に厳重に警戒してください。

【予想最高気温】（前日差）

雨が降るため、前日より低くなるところが多いでしょう。それでも、東日本や西日本は30℃以上で蒸し暑くなりそうです。

札幌 28℃（＋2）

仙台 27℃（-2）

新潟 29℃（-1）

東京 32℃（-1）

名古屋 34℃（-2）

大阪 34℃（-2）

鳥取 30℃（-4）

高知 32℃（-2）

福岡 30℃（-4）

【週間予報】

■大阪〜那覇

11日（木）にかけて広く雨になりそうです。12日（金）は日本海側を中心に晴れますが、3連休は再びくもりや雨のところが多くなる見込みです。沖縄は晴れる日が多いでしょう。