【天気】長崎・熊本で線状降水帯発生 日本海側中心に危険な大雨になる見込み
10日（水）線状降水帯が発生し、日本海側を中心に危険な大雨になる見込みです。
【10日（水）の天気】
日本海沿岸にのびる秋雨前線に向かって湿った空気が流れ込み、前線周辺で雨雲が発達しています。長崎県南部と熊本県天草・芦北地方では線状降水帯が発生し、非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。土砂災害や洪水の危険が差し迫っていますので、すぐに最善の避難行動をとってください。また、昼前〜夕方には島根県と鳥取県で線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まるおそれがあります。夕方〜夜は北陸で、夜〜翌朝には東北でも大雨になる見込みです。西日本の太平洋側でも断続的に雨が強まり、関東や東海も午後はところどころで雨や雷雨になりそうです。
●予想24時間降水量（11日朝まで、多いところ）
九州北部 180ミリ
中国 150ミリ
関東甲信、北陸 100ミリ
線状降水帯が発生した場合には、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。大雨災害の発生に厳重に警戒してください。
【予想最高気温】（前日差）
雨が降るため、前日より低くなるところが多いでしょう。それでも、東日本や西日本は30℃以上で蒸し暑くなりそうです。
札幌 28℃（＋2）
仙台 27℃（-2）
新潟 29℃（-1）
東京 32℃（-1）
名古屋 34℃（-2）
大阪 34℃（-2）
鳥取 30℃（-4）
高知 32℃（-2）
福岡 30℃（-4）
【週間予報】
■大阪〜那覇
11日（木）にかけて広く雨になりそうです。12日（金）は日本海側を中心に晴れますが、3連休は再びくもりや雨のところが多くなる見込みです。沖縄は晴れる日が多いでしょう。
東北では11日（木）の朝にかけて雨が強まり、北海道北部でも朝のうち大雨になるおそれがあります。北海道と東北北部では、14日（日）も低気圧の影響で荒れた天気に警戒が必要です。関東や東海はぐずついた天気が続きますが、3連休後半は日差しが戻り、暑さがぶり返しそうです。