運動会・体育祭の安全リスク 元教師すぎやまが警告「ヤバすぎな種目は3つ」
YouTubeチャンネル『静岡の元教師すぎやま』が公開した動画「運動会・体育祭の危険な種目教えるね」で、長年体育祭の担当を務めてきた元教師のすぎやま氏が、危険性の高い種目について具体的に語った。氏は「特にヤバすぎな種目は3つ」として、「組体操」「タイヤ引き」「騎馬戦」を挙げた。
まず「組体操」について、すぎやま氏は「後遺症が残るぐらい、ものすごい重大な事故がたくさん起こっています」と指摘。失敗時の危険を「失敗したら校舎の2階ぐらいの高さから地面に叩きつけられる」と表現し、「普通に考えてヤバすぎ」と述べた。
「タイヤ引き」では、グラウンド中央のタイヤを奪い合う競技の実情に触れ、「タイヤを掴んだまま引きずられて、モモの皮がずる剥けになる子、毎年出てくるんですよ」と語った。
「騎馬戦」に関しては、「落馬事故や誤って目を突いちゃう事故もめちゃくちゃたくさん起こってます」としたうえで、「あれ、普通に野蛮じゃない？ あんなん戦の名残じゃん」と、競技の性質そのものにも疑問を投げかけた。
最後に、すぎやま氏は「個人的には応援合戦も嫌だった」とし、その理由を「雄みたいな声出したくないよ、ワタシ心は乙女だから」と語った。動画は、身近な体育祭に潜むリスクについて、保護者や学校関係者が安全対策を考える材料になり得る内容である。
