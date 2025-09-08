¡ÖÆþ¾ìÁ°¤«¤éÂçÁû¤®¡×¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡×J3¶âÂô¤¬¡ÈÅÅ·âÉüµ¢¡É¤òÊó¹ð
¡¡¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂô¤Ï8Æü¡¢¸ø¼°X¤òÄÌ¤¸¤Æ¸µDF°¤ÅÏ¿¿Ìé»á¤¬Æþ¼Ò¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡°¤ÅÏ»á¤Ï¼¯Åç³Ø±à¹â¤«¤éÌÀ¼£Âç¤ò·Ð¤Æ2013Ç¯¤Ë¶âÂô¤Ë²ÃÆþ¡£1Ç¯ÌÜ¤ÏJFL¤«¤é¤ÎJ3»²Æþ¤Ë¹×¸¥¤·¡¢Â³¤¯2Ç¯ÌÜ¤ÏJ2¾º³Ê¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£17Ç¯¤ò¤â¤Ã¤Æ¶âÂô¤òÂàÃÄ¤¹¤ë¤ÈÆ£»ÞMYFC¤ä¥é¥¤¥ó¥á¡¼¥ëÀÄ¿¹FC¡¢¥ô¥§¥í¥¹¥¯¥í¥Î¥¹ÅÔÇÀ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò·Ð¤Æ24Ç¯3·î¤ËÁ°Ç¯ÅÙ¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¶âÂô¤Ï¡ÖºòÆü¤Î»î¹ç¤Ç¸«¤«¤±¤é¤ì¤¿Êý¤â¤ª¤é¤ì¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ #°¤ÅÏ¿¿Ìé ¤µ¤ó(2013-2017Ç¯½êÂ°)¤¬Æþ¼Ò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿!¡×¤ÈÅÅ·âÉüµ¢¤òÈ¯É½¡£¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¡ÖÆþ¾ìÁ°¤«¤éÂçÁû¤®¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖËÉÙ¤Ê±¿Æ°ÎÌ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤ä¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
