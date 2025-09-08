これ100均に売ってていいやつ…？両手が空くから作業が楽になる！持っておくと便利なケース

実は工具なども販売されているセリア。またまた専門店でしか買えないような商品を発見しました！今回ご紹介するのは、ニッパーやペンチなどの工具の持ち運びに便利なケース。ベルトに通して携帯できるので、必要な時に工具をさっと取り出せます！両手が空くのでスムーズに作業できるのもお気に入りです◎

商品情報

商品名：ツールケース プライヤー用

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：7cm×17cm

販売ショップ：セリア

持っておくと意外と便利！セリアで見つけた『ツールケース プライヤー用』

実は、工具なども手に入れることができるセリア。100均の商品とは思えないような商品が見つかることもあるので、筆者も毎回チェックしています。

今回ご紹介するのは、そんなセリアで見つけた『ツールケース プライヤー用』。ニッパーやペンチなどの工具の持ち運びに便利な専用ケースです。

価格は110円（税込）。筆者が購入した店舗では、工具売り場に陳列されていました。

工具ケースというとお仕事で使うイメージですが、日常でも役立ちます。

家具の組み立て、棚の取り付け・取り外しなどの作業、園芸、引越し作業などに、工具をさっと取り出せて便利です。

プライヤーは先端が鋭利になっているので、そのままポケットなどに入れると危険…。このケースを使うことでケガの防止にもつながります。

ベルトに通せていつでも工具を取り出せる◎両手が空いて作業に集中できるのが良い！

このケースは、ベルトに通して持ち運ぶことができます。

両手をフリーにできるので、必要な時に工具をサッと取り出せますよ。

脚立を使ったり、移動しながらの作業でも、常に手元に工具を携帯できます。

ちょい置きするスペースがない時にも、ケースに収納できるので作業に集中できるのが嬉しいです！

今回はセリアの『ツールケース プライヤー用』を紹介しました。

専門店でしか入手できないようなアイテムを、まさかセリアで購入できるとは思いませんでした！日常で工具を使って作業をすることがある方は、1つ持っておくと便利ですよ。

気になる方は、セリアでお買い物の際にチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。