Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëFW¥¨¥ê¥½¥ó ¡ÖÆüËÜ¿Í¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤äÊ¸²½¤Ë¿¼¤¯´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¡¢¤½¤ì¤ò»äÀ¸³è¤Ë¤â»Å»ö¤Ë¤â³è¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡×

J1¤Ç8°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ëÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤À¤¬¡¢28»î¹ç¤Ç50ÆÀÅÀ¤È¥ê¡¼¥°2°Ì¤ÎÆÀÅÀÎÏ¤ò¸Ø¤ë¡£
¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤Î10¥´¡¼¥ë¤òÃ¡¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍFW¥¨¥ê¥½¥ó¤À¡£
ºò¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÆüËÜ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ëÈà¤Ï¡¢¡ÉÍºµí¡È¤Î°ÛÌ¾¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤ë¶¯Îõ¤Ê¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ò¸Ø¤ë26ºÐ¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤À¡£
Èà¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë»æ¡ØGlobo¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤³¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¤Ê½Ö´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥¸¥¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ê¤É¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤½Ö´Ö¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£¤¢¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¾×·â¤À¤Ã¤¿¡£
·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢À¤³¦Åª¤ËÍÌ¾¤ÊÁª¼ê¤¿¤Á¤ÈÂÐÀï¤·¡¢¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤ò¼Â´¶¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¥Ô¥Ã¥ÁÆâ³°¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤È¤½¤Î¸ùÀÓ¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤¿¤¤¡£
¼«Ê¬¤ÏÆüËÜ¿Í¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤äÊ¸²½¤Ë¿¼¤¯´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤½¤Î°ìÉô¤ò»äÀ¸³è¤Ë¤â»Å»ö¤Ë¤â³è¤«¤·¤Æ¤¤¿¡£
¥¥ã¥ê¥¢¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âºÇ¹â¤Î½Ö´Ö¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤¢¤ë¤·¡¢¤³¤ÎÅØÎÏ¤È¸¥¿È¤ÎÀ®²Ì¤ò¤³¤ì¤«¤é¤âµý¼õ¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤³¡ÊÆüËÜ¤Ç¤â¡Ë¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤¤¤¨¤ëµí¤Î¿¿»÷¤ò¤¹¤ë¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÏÀÁè¤Ï°ìÀÚµ¯¤³¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ï´î¤Ó¤È°Â¤é¤®¤Î½Ö´Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤»¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡×
Àîºê¤Ïºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÎAFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È¤Ç·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤â¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¤Ë0-2¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¡¢ÀË¤·¤¯¤â½àÍ¥¾¡¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥¨¥ê¥½¥ó¤Ï½à¡¹·è¾¡¤Ê¤É¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£
Èà¤ÏÆüËÜ¤Ç¼õ¤±¤¿±Æ¶Á¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤â³è¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£