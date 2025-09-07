【国際親善試合】メキシコ代表vs日本代表（日本時間9月7日／オークランド・コロシアム）

【画像】第二次森保ジャパンの全試合スタメン図

アメリカ遠征中のサッカー日本代表は日本時間9月7日、カリフォルニア州のオークランド・コロシアムでメキシコ代表と対戦。11時のキックオフに先立ってスターティングメンバーが発表された。

2026年ワールドカップ開催国との貴重な国際親善試合。森保一監督は攻撃的布陣を組み、アジア最終予選では2シャドーでスタメン争いさせてきた鎌田大地、南野拓実、久保建英を共存させてきた。鎌田がダブルボランチの一角に入ると見られる。怪我人が多い最終ラインは、板倉滉、渡辺剛、瀬古歩夢の3バックとなった。

▼スターティングメンバー

【GK】

1 鈴木彩艶（パルマ／イタリア）

【DF】

3 渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）

4 板倉滉（アヤックス／オランダ）

22 瀬古歩夢（ル・アーヴル／フランス）

【MF】

6 遠藤航（リヴァプール／イングランド）

7 三笘薫（ブライトン／イングランド）

8 南野拓実（モナコ／フランス）

10 堂安律（フランクフルト／ドイツ）

15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）

20 久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）

【FW】

9 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）

▼ベンチメンバー

12 大迫敬介（サンフレッチェ広島）

23 早川友基（鹿島アントラーズ）

2 菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）

5 長友佑都（FC東京）

11 前田大然（セルティック／スコットランド）

13 鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）

14 伊東純也（ヘンク／ベルギー）

16 関根大輝（スタッド・ランス／フランス2部）

17 藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）

18 町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）

19 小川航基（NECナイメヘン／オランダ）

21 佐野海舟（マインツ／ドイツ）

24 細谷真大（柏レイソル）

25 荒木隼人（サンフレッチェ広島）

26 望月ヘンリー海輝（町田ゼルビア）

▼ベンチ外

27 佐野航大（NECナイメヘン／オランダ）

▼監督

森保一

（ABEMA／サッカー日本代表）

