日本代表、メキシコ戦のスタメン発表！久保建英、鎌田大地、南野拓実を共存させる攻撃的布陣
【国際親善試合】メキシコ代表vs日本代表（日本時間9月7日／オークランド・コロシアム）
アメリカ遠征中のサッカー日本代表は日本時間9月7日、カリフォルニア州のオークランド・コロシアムでメキシコ代表と対戦。11時のキックオフに先立ってスターティングメンバーが発表された。
2026年ワールドカップ開催国との貴重な国際親善試合。森保一監督は攻撃的布陣を組み、アジア最終予選では2シャドーでスタメン争いさせてきた鎌田大地、南野拓実、久保建英を共存させてきた。鎌田がダブルボランチの一角に入ると見られる。怪我人が多い最終ラインは、板倉滉、渡辺剛、瀬古歩夢の3バックとなった。
▼スターティングメンバー
【GK】
1 鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
【DF】
3 渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）
4 板倉滉（アヤックス／オランダ）
22 瀬古歩夢（ル・アーヴル／フランス）
【MF】
6 遠藤航（リヴァプール／イングランド）
7 三笘薫（ブライトン／イングランド）
8 南野拓実（モナコ／フランス）
10 堂安律（フランクフルト／ドイツ）
15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
20 久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
【FW】
9 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
▼ベンチメンバー
12 大迫敬介（サンフレッチェ広島）
23 早川友基（鹿島アントラーズ）
2 菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
5 長友佑都（FC東京）
11 前田大然（セルティック／スコットランド）
13 鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
14 伊東純也（ヘンク／ベルギー）
16 関根大輝（スタッド・ランス／フランス2部）
17 藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）
18 町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）
19 小川航基（NECナイメヘン／オランダ）
21 佐野海舟（マインツ／ドイツ）
24 細谷真大（柏レイソル）
25 荒木隼人（サンフレッチェ広島）
26 望月ヘンリー海輝（町田ゼルビア）
▼ベンチ外
27 佐野航大（NECナイメヘン／オランダ）
▼監督
森保一
（ABEMA／サッカー日本代表）