相模原vs長野 スタメン発表
[9.6 J3第26節](ギオンス)
※18:00開始
主審:佐々木慎哉
<出場メンバー>
[SC相模原]
先発
GK 46 バウマン
DF 2 加藤大育
DF 5 田代真一
DF 54 綿引康
MF 4 島川俊郎
MF 6 徳永裕大
MF 7 河野諒祐
MF 10 中山陸
MF 24 杉本蓮
MF 26 西久保駿介
FW 9 ラファエル・フルタード
控え
GK 31 猪瀬康介
DF 16 高野遼
DF 20 山内琳太郎
MF 15 前田泰良
MF 22 福井和樹
MF 41 田鎖勇作
FW 11 武藤雄樹
FW 14 高木彰人
FW 97 藤沼拓夢
監督
シュタルフ悠紀リヒャルト
[AC長野パルセイロ]
先発
GK 21 松原颯汰
DF 2 酒井崇一
DF 3 冨田康平
DF 7 大野佑哉
MF 5 長谷川雄志
MF 10 山中麗央
MF 17 忽那喬司
MF 33 安藤一哉
MF 46 古賀俊太郎
MF 87 村上千歩
FW 11 進昂平
控え
GK 1 田尻健
DF 16 石井光輝
DF 24 砂森和也
MF 9 藤森亮志
MF 14 三田尚希
MF 23 イム・ジフン
MF 28 藤川虎太朗
MF 77 ターレス
FW 18 浮田健誠
監督
藤本主税
