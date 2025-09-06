タレントの鈴木奈々が更新したインスタグラムの写真が話題だ。テレビ番組で着用したという衣装は、正面から見るとブラックスーツを着ているように見えるが、背面にはなんと生地がなく、ゴールドのインナーが丸見えの“びんぼっちゃま”状態というもの。

【写真】服が前半分しかない！鈴木奈々の“びんぼっちゃま風”衣装

鈴木自身も《改めて、この衣装ヤバくない？笑笑 これでテレビ出たんだよ！笑笑 めっちゃ笑える》とコメント。加えて、《#びんぼっちゃま #おしり綺麗って褒められた #嬉しい》とハッシュタグを添えている。

鈴木奈々、流行りの“AIフィギュア”にも加工

「びんぼっちゃまくんは、1986年から『月刊コロコロコミック』で連載され、一大ブームを巻き起こした小林よしのり氏のギャグ漫画『おぼっちゃまくん』に登場する人物。元上流家庭でいまは貧乏という設定で、前だけスーツを着て、後ろは裸というインパクトのある服を着ています。投稿した鈴木さんの服装は、まさに“びんぼっちゃま”を再現した衣装のようです」（芸能ライター）

この投稿にファンからは、《これはエロい》《普通のビキニ姿よりセクシーに見えるね》《おしり上がってて形もきれいだし、背中も美しい！》など、鈴木のスタイルの良さを賞賛する声が上がった。

しかし、この大胆な衣装について、

《あまり感心しないかな》

《この人はもっと自分を大切にしてほしいっていつも思うわ》

《仕事選んだほうがよくない？》

《せっかく知名度があるのに、いつも安売りしてるよね》

といった意見も。

「今回の投稿は、鈴木さんのコメントに“改めて”とあるように、2021年6月に一度投稿しているものを再掲しているようです。前回の投稿でも、鈴木さんのスタイルの良さを絶賛する声もあれば、《これ、旦那さんは大丈夫なの？》《旦那の立場だと嫌だよね》といった意見もありました。鈴木さんは2014年に一般男性と結婚し、2021年7月に離婚しています。しかし、離婚を発表したのは2023年ですから、ファンは知るはずもなく、当時は旦那さんを心配する声も上がったようです」（前出・芸能ライター）

9月5日の最新の投稿では、びんぼっちゃまスタイルの写真について《これは4年前に出演した「まっちゃんねる」でびんぼっちゃまの衣装を着た時のです。最近じゃないよー！》と投稿。加えて、“今の流行りに乗って、AIでフィギュアにしてみました”とも報告している。フィギュアを作るほどなら、“びんぼっちゃま風”の衣装を本人も気に入っていたのかもしれない。

鈴木のインスタグラムでは、バストケアやボディメイクなどに力を入れている様子も投稿されている。《今はこの衣装絶対着れない！》とも投稿しているが、いまだキープしているその美スタイルを活かして、また大胆な姿を見ることがあるのだろうか……。