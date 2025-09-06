世界選手権

バレーボール女子の世界選手権は4日、タイで準々決勝が行われ、4強が出揃った。フルセットの末、オランダに勝利した世界ランキング4位の日本は、準決勝で同5位のトルコとの対戦が決定した。バレーファンは、日本に立ちはだかるスター選手に期待と不安の複雑な感情が巡っている。

複雑な感情の正体は、トルコのオポジットであるエース、メリッサ・バルガスだ。ファンの間で人気の高い選手で、スラリとした194センチの長身に、短いヘアスタイルで躍動感たっぷりにスパイクを放つ世界トップクラスの選手。日本との試合では度々話題になっていた。

TBS系列で地上波生中継されるため、再びバルガスの姿をテレビで見られることになり、ネット上のファンは歓喜。「準決勝バルガス見れるの楽しみ！」「バルガス様が見れるの嬉しすぎる」などの声がXに集まった。

ただ、人気選手であると同時に日本に立ちはだかる大きな壁。「バルガス髪とかめっちゃ可愛いけど相手チームにいるの怖すぎる」「バルガス観れるの嬉しいけど日本には勝ってほしい」などと複雑な感情もあった。

日本とトルコは、直近では7月のネーションズリーグ準々決勝で対戦。フルセットの死闘の末、日本が3-2で勝利した。リベンジに燃えるトルコとの準決勝は6日17時30分開始予定となっている。



