【パンどろぼう】柴田ケイコ先生描き下ろしイラスト使用の賞品たっぷり！
オンラインくじサービス「くじ引き堂」において、大人気絵本「パンどろぼう」の豪華賞品が手に入る＜『パンどろぼう』オンラインくじ＞を、2025年9月11日(木)12時より発売。柴田ケイコ先生描き下ろしイラストなどを使用した賞品が盛りだくさん！
＞＞＞『パンどろぼう』オンラインくじ賞品をすべてチェック！（写真17点）
『パンどろぼう』は、柴田ケイコによる絵本作品。2020年刊行の1作目『パンどろぼう』をはじめとした絵本シリーズで、シュールでお茶目なキャラクターが人気を呼び、数多くの賞を受賞しており、アニメ化も決定している人気作。2025年4月16日にはシリーズ5周年を迎えた。
今回の＜『パンどろぼう』オンラインくじ＞は、柴田ケイコ先生の新規描き下ろしイラストなどを含む豪華賞品がラインナップ。
S賞は「選べる！クッション」、A賞は「スタッキングマグカップ」、B賞は「ループ付きハンドタオル」、C賞は「マスキングテープセット」、D賞は「スクエア缶バッジ」。どの賞品も、キャラクターたちのかわいらしい姿が印象的なアイテムだ。
そして、【10連セット】を購入すると「ダイカットステッカー」がもれなく1枚もらえる。「ダイカットステッカー」は全4種類のうちランダムでの配布だ。
この機会に『パンどろぼう』を楽しんでみて。
