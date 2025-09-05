「他のカラーも欲しい！」【ユニクロ】40代おしゃれママ絶賛♡「美シルエットパンツ」

なんだかいつものパンツスタイルがパッとしない……。そんなミドル世代におすすめしたいのが、【ユニクロ】から登場している、脚のラインを美しく演出するストレートパンツ。今回は40代ママインフルエンサーの@ma_anmiさんも絶賛している、美シルエットパンツをご紹介。リラクシーなのにきれい見えも狙えるパンツは、一度穿いたら手放せなくなるかも。

脚をスラリと美しく演出するストレートシルエット

【ユニクロ】「クレープジャージーストレートパンツ」\2,990（税込）

@ma_anmiさんが、「知らないと損する？！ 美シルエットパンツ」と紹介しているのが、このストレートパンツ。ややゆとりのあるシルエットで脚のラインを拾いにくいだけではなく、ドライ機能も付いていて、快適に穿けそうです。ウエストまわりがすっきりとしたデザインで、タックインスタイルもサマになるのが魅力的。

大人に似合うシックなカラー展開

トレンド感があって女性らしい雰囲気もまとえるダークブラウンのほか、ブラック・ナチュラル・ブルーをラインナップ。@ma_anmiさんは「これはもれなく他のカラーも欲しい」とコメントしており、おしゃれさんも認める優秀アイテムのようです。ブラウンのパンツにブラックのトップスを合わせてキリッと引き締めると、女性らしさと大人っぽさを兼ね備えた上品コーデに。

writer：Emika.M