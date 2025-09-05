この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

【夏限定】JALファーストクラス搭乗記！羽田⇒フィンランド（ヘルシンキ）B777-300ERというタイトルで、旅行系YouTuber・おのだ氏が自身のYouTubeチャンネルを更新。動画では、羽田空港第3ターミナルからJALの夏季限定ファーストクラスに搭乗し、フィンランド・ヘルシンキまでの空の旅の様子をリアルにレポートした。



「今回なんですけども実はファーストクラス乗るんですよ。久々JALのファーストクラス」と早朝の空港からワクワクした様子で語りつつ、「まさかフィンランド便にファーストクラスが設定されるとは」とこの期間限定の“レア路線”に驚きを隠せない様子。特典航空券が直前でも取りやすい点についても「こんなに開放されてるのは穴場」とし、「これはニューヨークやロンドン便ではなかなかないのでありがたい」と独自の視点も披露した。



また搭乗直前のラウンジ体験や、ビジネスクラスとの違いについても率直な感想を述べている。「やっぱりファーストクラスは世界ナンバーワンと言ってもいい」と、機内での贅沢な食事やゆったりした寝具、きめ細やかなCAのサービスを絶賛。さらに「普段は和食だけど、今回は洋食も選んだ。全部美味しくて迷う」と人気メニュー監修シェフやサービスの質をリポートした。



13時間にも及ぶロングフライトの途中も、「食べて寝てただけで本当に夢のような時間」「横の席をベッドにしてくれるなど手厚いサービスがファーストならでは」と、限られた顧客向けの特別感を生き生きとした調子で表現。「やっぱりビジネスとファーストでは“壁”がある」「ビジネスも十分だけど、体格がいい私でもファーストの広さは格別」と、経験者ならではの説得力もにじませた。



終盤では「今回は特典航空券で取れたので乗ることができたけど、今後もこういう穴場路線が出てくるかも」「狙ってみるのは一つの手」と視聴者へのアドバイスも。



動画の最後は「JALのファーストクラス、久々に乗れて良かった」「快適な空旅を体験できて本当に最高でした」と締めくくり、今後はフィンランド滞在～エストニア訪問の様子も動画化することを予告して動画を終えている。