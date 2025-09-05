ËÌ³¤Æ»¤ËÀø¤ó¤À¡È±£¤ì¥¥ê¥·¥¿¥ó¡É¤Î¿¿¼Â¡¢½Þ¶µ¤ÈÉÛ¶µ¤ÎÎò»Ë¤È¤Ï¡ÚÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÌÌÇò¤¤ ¿Þ²ò ËÌ³¤Æ»¤ÎÏÃ¡Û
¼Â¤Ï¿¼¤¤Îò»Ë¤¬¤¢¤ëËÌ³¤Æ»¤È¥¥ê¥¹¥È¶µ¤Î´Ø·¸
½Þ¶µ¼Ô¤¿¤Á¤ÈÆüËÜ½é¤Î»Êº×
Àï¹ñ»þÂå¡¢Â¿¤¯¤ÎÂçÌ¾¤Ï¥¥ê¥·¥¿¥ó¤ÎÉÛ¶µ¤Ë´²ÍÆ¤Ç¡¢Ë¿Ã½¨µÈ¤¬Å·²¼¤ò¼£¤á¤¿Å·Àµ13Ç¯(1585)º¢¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥¥ê¥·¥¿¥ó¿Í¸ý¤Ï70Ëü¿Í¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÅö»þ¤ÎÆüËÜ¤Î¿Í¸ý¤Ï¿ä·×¤ÇÌó1000Ëü¿Í¡Ë¡£¤·¤«¤·¡¢½¨µÈ¤ÏÅ·Àµ15Ç¯¤Ë¡ÖÈ¼Å·Ï¢ÄÉÊüÎá¡×¤òÈ¯Îá¤·¡¢¥¥ê¥¹¥È¶µ¤ÎÉÛ¶µ¤òÀ©¸Â¡£
¤Þ¤¿¡¢·ÄÄ¹18Ç¯(1613)¤Ë¤Ï¹¾¸ÍËëÉÜ¤¬¶Ø¶µÎá¤ò½Ð¤·¡¢ÍâÇ¯¤«¤é½¡ÅÌ¤ÎÇ÷³²¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»þ¡¢´þ¶µ¤Ë±þ¤¸¤Ê¤¤¼Ô¤Ï¥Þ¥Ë¥é¤Ê¤É¤Î³¤³°¤äÄÅ·Ú¤ËÎ®·º¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÄÅ·Ú¤ËÎ®¤µ¤ì¤¿½¡ÅÌ¤ÎÂ¿¤¯¤¬²Ü°ÐÃÏ¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë¤Îº½¶â·¡¤ê¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤È¤·¤Æ±£¤ì½»¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¡¢¾¾Á°ÈÍ¼ç¤Ï¡Ö²Ü°Ð¤ÏÆüËÜ¤Ë¤¢¤é¤º¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢ËëÉÜ¤ÎÌ¿¤Ë¤è¤ê´²±Ê16Ç¯(1639)¤Ë¥¥ê¥·¥¿¥ó¤òÂçÎÌ½è·º¡£¤³¤Î»þ¡¢Àé¸®¶â»³¤Ç50¿Í¡¢ÂçÂô¶â»³¤Ç50¿Í¡¢¤µ¤é¤ËÆü»Ô¤Þ¤ÇÆ¨¤ì¤¿6¿Í¤¬½è·º¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¡¢¥¥ê¥¹¥È¶µ¤È¿¼¤¤±ï¤ò»ý¤ÄÃÏ¤¬È¡´Û¤Ç¤¹¡£Ê¸µ×¸µÇ¯(1861)¡¢¥í¥·¥¢Àµ¶µ²ñ¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Ë¥³¥é¥¤¡¦¥«¥µー¥È¥¥ó½¤Æ»»Êº×¤¬È¡´Û¤Ë¾åÎ¦¤·¡¢ÆüËÜ¥Ï¥ê¥¹¥È¥¹Àµ¶µ²ñ¤òÀßÎ©¡£¤µ¤é¤Ë¥Ë¥³¥é¥¤¤Ï¡¢¤Þ¤À¶Ø¶µÎá¤¬²ò¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌÀ¼£¸µÇ¯(1868)¤Ë¡¢£³¿Í¤ÎÆüËÜ¿Í¿®¼Ô¤Ë¶ËÈë¤ÇÀöÎé¤ò»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î£±¿Í¤ÏºäËÜÎ¶ÇÏ¤Î½¾·»Äï¤Îß·î´ÂöËá¤Ç¡¢ß·î´¤Ï¤Î¤Á¤ËÆüËÜ¿Í½é¤Î¥Ï¥ê¥¹¥È¥¹Àµ¶µ²ñ¤Î»Êº×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æ»Æî¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿¥¥ê¥¹¥È¶µ¤ÎÂÀ×
Àµ¶µ¤ÎÉáµÚ¤ËÅØ¤á¤¿¥Ë¥³¥é¥¤¤Èß·î´
È¢´Û¡ÊÈ¡´Û¡Ë¤Ø¤ÎÍèÆü¤«¤é¤ª¤è¤½10Ç¯¸å¤ÎÌÀ¼£5Ç¯¡Ê1872¡Ë¡¢¥Ë¥³¥é¥¤¤ÏÅìµþ¤Ø°Ü¤ê¡¢¤½¤ÎÌó20Ç¯¸å¤ÎÌÀ¼£24Ç¯¡Ê1891¡Ë¤ËÅìµþÉü³èÂçÀ»Æ²¡Ê¥Ë¥³¥é¥¤Æ²¡Ë¤ò·úÎ©¡£¤Þ¤¿¡¢Åö½é»¦³²¤Î°Õ¿Þ¤ò¤â¤Ã¤Æ¥Ë¥³¥é¥¤¤ÈÀÜ¿¨¤·¤¿ß·î´¤Ï¡¢µÄÏÀ¤òÀï¤ï¤¹¤¦¤Á¤ËÀµ¶µ¤Î¿®ÅÌ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÌÀ¼£8Ç¯¡Ê1875¡Ë¤Ë»Êº×¤È¤Ê¤Ã¤¿ß·î´¤Ï¡¢ÅìËÌ¤òÃæ¿´¤ËÉÛ¶µ³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¡¢Àµ¶µ²ñ¤ÎÁÏÀß¤äÈ¯Å¸¤Ë¿Ô¤¯¤·¤¿¡£
¡Ú½ÐÅµ¡Û¡ØÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÌÌÇò¤¤ ¿Þ²ò ËÌ³¤Æ»¤ÎÏÃ¡Ù´Æ½¤¡§ÏÂÅÄ Å¯