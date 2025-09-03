《弊社も今回の件を今朝のニュース速報で初めて知り、大変困惑しております。今現在の清水尋也の状況につきましては、警察で取り調べを受けている最中と認識しておりまして、弊社では報道以上の情報を把握できておりません。これより弁護士を通して事実確認を進めてまいります》

9月3日、俳優の清水尋也が麻薬取締法違反の疑いで逮捕された件について、所属事務所の『オフィス作』は冒頭のようにコメントを掲載した。

「9月3日の早朝、警察が清水さんの自宅を家宅捜索し、大麻成分を含んだ植物を保持していたことが発覚。テーブルから大麻成分を含んだ乾燥植物変や巻紙が見つかったといいます。清水さんの交際相手も同様の容疑で逮捕。清水さんは“大麻を持っていたことは間違いありません”と容疑を認めています」（スポーツ紙記者、以下同）

冒頭の事務所コメントからもわかるように、今回の逮捕はまさに青天の霹靂だった。

「清水さんは映画『振動』で俳優デビュー後、映画『渇き。』や『ソロモンの偽証』、『東京リベンジャーズ』など、数々の話題作に出演。確かな演技力とアンニュイな顔立ちに186cmのすらっとしたスタイルで唯一無二のキャラクター性を確立していました。まだ26歳と若かっただけに将来を期待されていましたが……。今回の報道は残念でなりませんね」

清水は現在、日曜劇場『19番目のカルテ』（TBS系）に出演中で、最終回の放送直前に制作陣の頭を悩ませていることだろう。

そんな清水の逮捕で、迷惑を被ったテレビ局はTBSだけではないという。

「実は、清水さんは9月29日から放送が始まるNHK朝ドラ『ばけばけ』に出演予定だったのです。まだ発表されていませんが、ヒロインの高石あかりさんが演じる松野トキが上京後、東京で暮らす下宿メンバーの一人の役で、4月から撮影も行われていました。オンエアでは4週目から登場の予定だったそうで、現場はバタバタ。キャストの変更や撮影済みシーンの撮り直しは必至でしょうね」（芸能プロ関係者）

週刊女性PRIMEは『ばけばけ』出演について、清水の代役はどうするのか、現在NHKに問い合わせ中だ（返答があり次第、追記する）。

『ばけばけ』は無事に初回を迎えることができるのだろうか――。