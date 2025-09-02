神戸が大旗の応援に関する運用ルールを検証。今後の対応についても発表
ヴィッセル神戸は９月２日、「大旗の応援に関する運用ルール検証および今後の対応について」と題した声明を出した。
８月30日に行なわれたJ１第28節の横浜F・マリノス戦で、神戸のサポーターが応援で使用した大旗が選手に接触する可能性がある事象が発生した。
翌31日に、神戸は当該サポーターとの面談の実施や、確認の結果を発表。当事者が選手を攻撃する意図はなかったものの深く反省しており、大旗を使用する応援活動の無期限自粛と年内の来場自粛を申し出たと報告していた。
その後、クラブは大旗を使って応援しているサポーター（大旗応援者）たちとの協議を実施。その結果を９月２日に発表した。
まず大旗応援者とクラブの意向が合致したため、９月３日のルヴァンカップ準々決勝・横浜FCとの第１戦（アウェー）、７日の第２戦（ホーム）、12日のJ１第29節・柏レイソル戦で大旗の使用が控えられる。
そして、「この期間中、クラブと大旗関係者が協力して現場での安全性検証を実施し、具体的な安全対策ルールを策定してまいります。大旗を使用した応援に関して、試合に関わる全員が安心安全で試合に集中できることを第一義的に、そこを担保した上での新しい応援ルールに基づいて段階的に再開する予定です」という。
また、SNSでの当事者の特定や、個人に対する誹謗中傷が散見されており、「このような行為は、決して行わないよう、皆さまに改めて強くお願い申し上げます。当クラブは、いかなる理由であっても、個人への誹謗中傷を容認いたしません」と警告した。
最後に、「ヴィッセル神戸は、来場者の皆さまが安心して楽しめるスタジアムづくり、また選手・スタッフが安心安全に試合に集中できる環境づくりに努めてまいります。引き続き、皆さまのご理解と温かいご協力を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
