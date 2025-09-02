¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¥Ä¥é¤¤¡×¡È¥¬¥ÁÀªÈþ½÷¡É¡¡Æ£Ï²½é¾¡Íø¤ò´ÑÀïÊó¹ð¡Ä´Ó¤¯DeNA°¦¤¬È¿¶Á
8·î31Æü¤ÎDeNA-ÃæÆüÀï¤ÇÆ£Ï²¿¸ÂÀÏº¤¬°ÜÀÒ¸å½é¾¡Íø
¡È¾¡Íø¤Î½÷¿À¡É¤ËÂç¶½Ê³¤À¡£DeNA¤Ï8·î31Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÃæÆüÀï¤Ë2-0¤Ç¾¡Íø¡£¤³¤ÎÆüÀèÈ¯¤·¤¿Æ£Ï²¿¸ÂÀÏº¤¬7²óÌµ¼ºÅÀ9Ã¥»°¿¶¤Î¹¥Åê¤Ç°ÜÀÒ¸å½éÇòÀ±¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤Ï¡È¥¬¥ÁÀª¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤¬´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡³°ÌîÀÊ¤«¤éÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¡áLOVE¡Ê¥¤¥³¡¼¥ë¥é¥Ö¡Ë¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢DeNA¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤â¤¢¤ëÂíÏÆãù¸Å¡Ê¤¿¤¤ï¤¡¦¤·¤ç¤¦¤³¡Ë¤µ¤ó¤À¡£1Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡ÖËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ëµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥Ï¥Þ¥¹¥¿´ÑÀï¡ª¡¡½éÆ£Ï²Áª¼ê¤Ç¤·¤¿¡ª¡¡1000Åêµå²ó¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂíÏÆ¤µ¤ó¤Ï³°Ìî±¦ÍãÀÊ¤«¤é»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥³¥é¥Ü¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ÏÀèÆüÆÏ¤¤¤Æ¤¹¤°¤Ë¥Ï¥Þ¥¹¥¿¤ÇÃå¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡¼¡ª¡¡´ò¤·¤¤¡×¤È¤·¡¢º£Ç¯6·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¿ä¤»¿ä¤»¡ªYOKOHAMA¡ùIDOL SERIES 2025¡×¤Ç¤Î¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤âÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ä¤í¤¬¡¼¤¤¡×¡Ö¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡¡²Ä°¦¤¤¡Á¡×¡Ö¾¡Íø¤Î½÷¿À¤¹¤®¤Æ¤ë¡ª¡×¡Ö¤¦¤½¡¼¡ª¡¡¸½ÃÏ¤Ç¤·¤¿¤è¡ª¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¥Ä¥é¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤â¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂíÏÆ¤µ¤ó¤Ï2023Ç¯¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤ÎMC¤òÃ´Åö¤·¡¢ºòÇ¯¤Ï²¿ÅÙ¤âµå¾ì´ÑÀï¤òÊó¹ð¡£¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤äµð¿Í¤È¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤â¸½ÃÏ¤Ç±þ±ç¤·¡¢ÆüËÜ°ìÍ¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë¤â»²²Ã¤·¤¿¡£º£Ç¯6·î18Æü¤ÎDeNA-À¾ÉðÀï¤Ç¤ÏÇ°´ê³ð¤Ã¤Æ»Ïµå¼°¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥ÉÅêµå¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë