¡ÚÆÈÀê»£¡ÛÁ¥±Û±Ñ°ìÏº65ºÐ¤Ç¥Ñ¥Ñ¤Ë¡ª¶ËÈëºÆº§23ºÐÇ¯²¼¡¦¸µ¥¿¥ì¥ó¥È½÷À¤È¤Ä¤«¤ó¤À¡È²ÈÂ²¥É¥é¥Þ¡É
¡¡¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤¿ÃË¤¬¡¢¤µ¤Ê¤¬¤é¥é¥Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¤Î¤è¤¦¤ÊÎø¤òÀ®½¢¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¨¡¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁ¥±Û±Ñ°ìÏº¤¬¶ËÈëºÆº§¡ª¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Î¡È²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¡É
¡Ö8·î27Æü¡¢Á¥±Û±Ñ°ìÏº¤µ¤ó¤¬23ºÐÇ¯²¼¤Î½÷À¤È¿ÍÃÎ¤ì¤ººÆº§¤·¡¢¤¹¤Ç¤ËÂè1»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÁê¼ê¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤ò·Ð¤Æ¸½ºß¤Ï¥Á¥ç¡¼¥¯¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¾¾²¼Ë¨»Ò¤µ¤ó¤È¤¤¤¦Êý¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡Á¥±Û¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢1982Ç¯¤Î·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼°Ê¹ß¡¢°ìÏÃ´°·ë¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È2»þ´Ö¥É¥é¥Þ¡É¤Ø¤Î½Ð±é¤ò½Å¤Í¡¢Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³èÌö¤¹¤ë¥Ù¥Æ¥é¥óÇÐÍ¥¡£
¡ÖÁ¥±Û¤µ¤ó¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç½Ð±é¤·¤¿2»þ´Ö¥É¥é¥Þ¤Ï300ËÜ¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤«¡£¤½¤Î¤¿¤á¡È2»þ´Ö¥É¥é¥Þ¤ÎÄë²¦¡É¤È¤¤¤¦°ÛÌ¾¤ä¡¢2»þ´Ö¥É¥é¥Þ¤Î¡È¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÊª¸ì¤Î¥é¥¹¥È¤ÇÈÈ¿Í¤ò³³¤Þ¤ÇÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤é¡ÈÆüËÜ°ì¡¢³³¤¬»÷¹ç¤¦ÃË¡É¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Ìò¼Ô¤È¤·¤ÆÉÔÆ°¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤¿Á¥±Û¤À¤¬¡¢»äÀ¸³è¤Ï½çÉ÷ËþÈÁ¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö2001Ç¯¤Ë3ºÐÇ¯¾å¤Î¾¾µï°ìÂå¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤È¤Á¥±Û¤µ¤ó¤Ï½éº§¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¾¾µï¤µ¤ó¤ÏÎ¥º§Îò¤¬¤¢¤Ã¤ÆÅö»þ11ºÐ¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤òÊú¤¨¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¡£Á¥±Û¤µ¤ó¤ÎÉã¿Æ¤Ç¤¢¤ëÁ¥±Û±ÑÆó¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤áÁ¥±Û²È¤Ï¡¢¤³¤Î±ïÁÈ¤ËÂçÈ¿ÂÐ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ò²¡¤·ÀÚ¤Ã¤Æ·ëº§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡·ëº§¸å¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡È¾¡¤Áµ¤¤Ê»Ð¤µ¤ó½÷Ë¼¤È¡¢¿¬¤ËÉß¤«¤ì¤¿Í¥¤·¤¤É×¡É¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÀ¤´Ö¤«¤é¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢·ÝÇ½³¦¤¤Ã¤Æ¤Î¤ª¤·¤É¤êÉ×ÉØ¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£
¾¾µï°ìÂå¤È¤Î¥É¥í¾ÂÎ¥º§·à¤¬³«±é
¡Ö¾¾µï¤µ¤ó¤Ï¼»ÅÊ¤«¤é¤«Á¥±Û¤µ¤ó¤Î¹ÔÆ°¤òÂ«Çû¤·¤Æ¡¢Ä¹¤é¤¯º¤¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£²æËý¤Î¸Â³¦¤ò·Þ¤¨¤¿2015Ç¯¡¢Á¥±Û¤µ¤ó¤«¤éÎ¥º§¤òÀÚ¤ê½Ð¤¹¤â¡¢¾¾µï¤µ¤ó¤ÏµñÈÝ¡£·ë¶É¡¢2017Ç¯7·î¤«¤éÎ¾¼Ô´Ö¤ÇÎ¥º§Ä´Ää¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÂ¹Ô¤·¤Æ¾¾µï¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤äÆ°²èÅê¹Æ¥µ¥¤¥È¤ÇÁ¥±Û¤µ¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤Ê¤É¡¢É×ÉØ´Ö¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ò²á·ã¤Ê¸ÀÍÕ¤ÇË½Ïª¤·»Ï¤á¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡È¾¾µï·à¾ì¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢Åö»þ¤Î¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤ä¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¤Ë¤®¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡2017Ç¯12·î¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Î¥º§¤¬À®Î©¤·¤¿Á¥±Û¤À¤¬¡¢¾¾µï¤ÎË½Ïª¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¥À¥¦¥ó¡£²Ã¤¨¤ÆÈà¤Î¼çÀï¾ì¤À¤Ã¤¿2»þ´Ö¥É¥é¥ÞÏÈ¤âÃÏ¾åÇÈ¤«¤é¸º¤ê¡¢µÕÉ÷Â³¤¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¡È³³¤Ã¤×¤Á¡É¤Ê»þ´ü¤ÈÁ°¸å¤·¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¾¾²¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö2017Ç¯11·î¡¢TBS·Ï¤Î¡ØÎÓÀèÀ¸¤¬¶Ã¤¯½é¼ª³Ø¡ª¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿Á¥±Û¤µ¤ó¤È¾¾²¼¤µ¤ó¤Ï¡¢½ù¡¹¤Ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤¦´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ê¡¢2021Ç¯¤Ë¤Ï¸òºÝ¤ËÈ¯Å¸¤·¤ÆÆ±µï¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡£Åö»þ¤ÎÁ¥±Û¤µ¤ó¤Ï¡¢¾¾µï¤µ¤ó¤È¤ÎÎ¥º§ÁûÆ°¤Ë¤è¤ë¥È¥é¥¦¥Þ¤Ç¡È·ëº§¤Ï¤³¤ê¤´¤ê¡É¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¾²¼¤µ¤ó¤¬Ç¥¿±¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ºÆº§¤ò·è°Õ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡½µ´©½÷À¤Ï¡¢ºÆº§¤ÈºÊ¤Î½Ð»º¤ò¸øÉ½¤¹¤ëÄ¾Á°¤Î7·îËö¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤Î³¤Ï·Ì¾¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¤ÇÇã¤¤Êª¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿Á¥±Û°ì²È¤òÌÜ·â¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÁ¥±Û¤Ï¡¢³¤»ºÊª¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¤ªÅÚ»º¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÊª¿§¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤«¡¢¾¯¤·Î¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤òÊú¤¨¤¿¾¾²¼¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¼ê¾·¤¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ãç¤è¤·²ÈÂ²¤½¤Î¤â¤Î¡£¤Ò¤ÈÄÌ¤ê¤ªÅÚ»º¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿3¿Í¤Ï¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¿ô¿Í¤ÎÂç¿Í¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¹ñ»º¤Î¹âµé¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Ë¾è¤Ã¤ÆÅÔ¿´ÊýÌÌ¤Ø¤ÈÁö¤êµî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
74ºÐ¤ÇÉã¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤â
¡¡²ÈÂ²¤¬Áý¤¨¤Æ¹¬¤»¤ÎÀäÄº¤Ë¤¤¤ëÁ¥±Û¡£SNS¤Ç¤âÁ¥±Û¤Î¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¤Ë½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢
¡Ô¹âÎð¤Ç¤Î»Ò¤Å¤¯¤ê¤Ï¡¢¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡Õ
¡Ô»Ò¤É¤â¤¬À®¿Í¤¹¤ë¤³¤í¤Î¼ýÆþ¤ÏÂç¾æÉ×¡©¡Õ
¡¡¤È¡¢º£Ç¯65ºÐ¤È¤¤¤¦Á¥±Û¤ÎÇ¯Îð¤ä¤³¤ì¤«¤é¤òÉÔ°Â»ë¤¹¤ë°Õ¸«¤â¡£¤À¤¬¡¢·ÝÇ½³¦¤Ë¤Ï¤³¤ó¤ÊÎã¤â¡£
¡Ö²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Î¸ÞÂåÌÜ¡¦ÃæÂ¼ÉÙ½½Ïº¤µ¤ó¤Ï2003Ç¯¡¢74ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¡¢±ü¤µ¤ó¤È¤Î´Ö¤ËÂè2»Ò¤Î½÷»ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»Ò¤Ï¸½ºß¡¢ÆüËÜÉñÍÙ²È¤È¤·¤ÆÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê²ÎÉñ´ì´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¼ýÆþ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢Éã¿Æ¤È¤·¤Æ¤ÎÁ¥±Û¤Î³Ð¸ç¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡Ö2023Ç¯6·î¡¢¡Ø¥Æ¥¤¥ª¡¼¤ÎÄ¹¤¤µÙÆü¡Ù¤È¤¤¤¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¥É¥é¥Þ¤ÇÁ¥±Û¤µ¤ó¤Ï¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡È2»þ´Ö¥É¥é¥Þ¤¬¸º¾¯¤·¤Æ»Å»ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¡É¤È¤¤¤¦¼«µÔÅª¤ÊÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¸Ç¼¹¤»¤º¡¢¼«¿È¤ò¥Ñ¥í¥Ç¥£¡¼²½¤¹¤ë¤³¤È¤â±Þ¤ï¤Ê¤¤½ÀÆð¤Ê»ÑÀª¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢»Å»ö¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¡Ë
¡¡¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤È¶¦¤ËÁ¥±Û¤ÎÂèÆó¤ÎÌò¼Ô¿ÍÀ¸¤¬»Ï¤Þ¤ë!