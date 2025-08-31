Â¤ËÄË¤ß¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¥¹¥¿¥á¥ó¤Ë¡£¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¿¹ÅÄ¹¸¼ù¤¬¼ç¾¤È¤·¤Æ¼¨¤·¤¿»ÑÀª¤È¥Á¡¼¥à¤ÎJ£±»ÄÎ±¤Ø¤ÎÁÛ¤¤
¡ÎJ£±Âè28Àá¡Ï²£ÉÍFC £°¡Ý£° ÅìµþV¡¿£¸·î30Æü¡¿¥Ë¥Ã¥Ñ¥Ä»°¥ÄÂôµåµ»¾ì
¡¡£¸·î30Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿J£±Âè28Àá¤Ç¡¢14°Ì¤ÎÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Ï¹ß³Ê·÷¤Î19°Ì¤ËÄÀ¤à²£ÉÍFC¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¡£Á°È¾¤«¤éÁê¼ê¤Ë¼çÆ³¸¢¤ò°®¤é¤ì¡¢·èÄêµ¡¤òºî¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢·ø¤¤¼éÈ÷¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢£°¡Ý£°¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤Î°ìÀï¤Ç²þ¤á¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿¼ç¾¤Î¿¹ÅÄ¹¸¼ù¤À¡£
¡¡¿¹ÅÄ¤Ï26Àá¤ÎµþÅÔÀï¤Ç¡¢ºÇ½ªÈ×¤Ë·ã¤·¤¤¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò¼õ¤±¡¢º¸Â¼ó¤òÄË¤á¤¿¡£¤½¤Î»î¹ç¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢´û¤Ë¸òÂåÏÈ¤ò»È¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿»û¾ÂÀ±Ê¸¤¬Éé½ýÂà¾ì¤·¡¢£±¿Í¾¯¤Ê¤¤¾õ¶·¡£¤½¤Î¤¿¤á¿¹ÅÄ¤Ï¡Ö¸·¤·¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡×¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ä¤Ï¤êÂ¤òÄË¤á¤¿±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¡¢¿¹ÅÄ¤Ï27Àá¤Î¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹ÅçÀï¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼³°¡£28Àá¤Î²£ÉÍFCÀï¤â¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤¹¤éÆñ¤·¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÇØÈÖ¹æ£·¤ÏÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¿¹ÅÄ¤Ï³«»Ï£´Ê¬¤Î¼éÈ÷»þ¤ËÁê¼ê¤È·Ú¤¯ÀÜ¿¨¤·¡¢Éé½ý¤·¤¿²Õ½ê¤òÄË¤¬¤ë¤½¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£¤½¤Î¸å¤âÄË¤ß¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¤¬¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¡¢¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤¤¤ÁÁá¤¯È¿±þ¤·¤¿¤ê¡¢·ã¤·¤¤¥¿¥Ã¥¯¥ë¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¡¢73Ê¬¤Ë¸òÂå¤¹¤ë¤Þ¤Ç¼«¿È¤ÎÌò³ä¤ò¤·¤Ã¤«¤êÁ´¤¦¤·¤¿¡£
¡¡µ¼ÔÀÊ¤«¤é¤Ï¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤òÂà¤¤¤¿¸å¤ÏÂ¤òÎä¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£»î¹ç¸å¤Ïº¸Â¤À¤±ÍçÂ¤Î¤Þ¤Þ¡¢¾¯¤·°ú¤¤º¤ê¤Ê¤¬¤é¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î²¼¤Ø°§»¢¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Â¤ÏÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¡Ä¡£¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤ÈÊÖÅú¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¬¡¢¿¹ÅÄ¤Ï¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡Ö¤±¤Ã¤³¤¦¥®¥ê¥®¥ê¤Î¤Ê¤«¤Ç½Ð¾ì¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤Ç¡¢90Ê¬¤ä¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢ËÍ¼«¿È¤âÆ°¤±¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÅÓÃæ¸òÂå¤Ï´ÆÆÄ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤É¤¦¤¤¤¦Æ°¤¤ò¤¹¤ë¤«¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÄË¤ß¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤Ï¸À¤¤Ìõ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï£±£°£°¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤ä¤ì¤ë¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼éÈ÷¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤Ï¤ä¤ì¤¿¤«¤Ê¤È¡×
¡¡ËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¡£¿¹ÅÄ¤ò¤½¤¦·è°Õ¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎJ£±»ÄÎ±¤Ø¤Î¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤«¤é¤À¡£
¡Ö»ÄÎ±Áè¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢º£Æü¤Î»î¹ç¤Ï¤¹¤´¤¯Âç»ö¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Á°Àá¤Ï¡Ê¹Åç¤Ë¡Ë£°¡Ý£³¤ÇÉé¤±¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤¬¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡»î¹ç¤Ï¥É¥í¡¼¤Ç¾¡ÅÀ£±¤òÊ¬¤±¹ç¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤ò¿¹ÅÄ¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼ºÅÀ¤¬¥¼¥í¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¤¬¤¢¤ë¤·¡¢Áê¼ê¤Ë¾¡ÅÀ£³¤ò¼è¤é¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£º¹¤ò¹¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É½Ì¤á¤µ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ù¥¹¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ÉÂç¤¤¤¡×
¡¡¤Þ¤À¤Þ¤À¸·¤·¤¤Àï¤¤¤ÏÂ³¤¯¤¬¡¢¿¹ÅÄ¤Ï¡Ö½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£Á´°÷¤¬J£±¤Ç¤ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤â¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¶â»ÒÅ°¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ë
