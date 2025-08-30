¤Ò¤í¤æ¤»áà£¹·î£±ÆüÌäÂêá¤Ç»ØÅ¦¡ÖËè½µ¥¸¥ã¥ó¥×¤òÆÉ¤à¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤À¤«¤éÀ¸¤¤Æ¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ï¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×
¡¡¼Â¶È²È¤Î¤Ò¤í¤æ¤»á¤¬£³£°Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿²µÉðÍÎ¶©»á¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö£¹·î£±ÆüÌäÂê¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÂÐÃÌ¤·¡¢À¸¤¤Å¤é¤µ¤òÊú¤¨¤ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡²ÆµÙ¤ß¤¬½ª¤ï¤ê¡¢£²³Ø´ü¤¬»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤ËÇº¤à»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬Â¿¤¯¤ª¤ê¡Ö£¹·î£±ÆüÌäÂê¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²µÉð»á¤¬¤Ò¤í¤æ¤»á¤Ë¡Öº£¡¢Çº¤ó¤Ç¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ë´õË¾¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¤»Ò¶¡¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡©¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡¤Ò¤í¤æ¤»á¤Ï¡Ö¾®³Ø¹»¤Î»þ¤Ë¿ÆÍ§¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤«¡¢Ãæ³Ø¤Î»þ¤ÎÍ§Ã£¤¬Â¿¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤«¸À¤¦¤±¤É¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È¤É¤¦¤»Ï¢Íí¼è¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¡¢¤½¤Î»þÃçÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ã¤Æ¥Þ¥¸¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡²µÉð»á¤Ï¡ÖËÍ¤é¤°¤é¤¤¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¤ËÇº¤ó¤Ç¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤«¤È¤«¡£¤½¤ó¤Ê¤ËÍî¤Á¹þ¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¤Ã¤Æ»×¤¦¤³¤È¤â¡¢Åö»þ¤ÏÇº¤ó¤¸¤ã¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È»×¤¤¤ä¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ò¤í¤æ¤»á¤Ï¡Ö¡Ê¥Þ¥ó¥¬¤Î¡Ë¡Ø£Ï£Î£Å¡¡£Ð£É£Å£Ã£Å¡Ù¤ÎºÇ½ª²ó¤¬¸«¤¿¤¤¤È¤«¡£Í§Ã£¤Ï¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÃÖ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¥²¡¼¥à¤¬¹¥¤¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡¢¥Þ¥ó¥¬¤¬ÆÉ¤ß¤¿¤¤¤È¤«¡£¤½¤ÎÀè¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤·¤¿¤¤¤è¤Í¤Ç¤â¤¤¤¤¡£´õË¾¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡¢¤³¤ì¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤â¤¤¤¤¡£¤½¤ì¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£Ëè½µ¥¸¥ã¥ó¥×¤òÆÉ¤à¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤À¤«¤éÀ¸¤¤Æ¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ï¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
