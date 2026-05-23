実業家・西村博之（ひろゆき）氏（49）が23日までに公式YouTubeチャンネルを更新し、フランスに移住した理由について語る場面があった。ひろゆき氏は「僕が海外に住んでいる理由は、海外に滞在する権利があった方がいいと思っているからです」と切り出すと「2000年代からマレーシアの長期滞在ビザとか、アメリカのビザとか、ラトビアの住民許可、今だとフランスの滞在許可を持っているんですよ」と明かす。「日本はいい国で