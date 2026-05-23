「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が22日夕、Xを更新。「政権を支持している庶民」に対し、私見を述べた。ひろゆき氏は、昨年度の実質賃金が0.5％のマイナスだったことや、マイナスは4年連続となったことなどを伝えたNHKニュースのネット記事を添付。「給料よりも物価があがる速度が早い日本。4年連続であなたが買えるモノは減り続けてます」と指摘した。そして「自民政権を支持している庶民は『