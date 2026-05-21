「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が21日、Xを更新。米国イスラエルのイラン攻撃に端を発したイラン情勢の悪化、長期化を受け、ナフサ由来製品の調達が様々な業界で不安定化する事態の中、ナフサは「足りている」「目詰まりだ」との主張を続ける政府に対し「在庫がある会社を知らないのに『ナフサは足りてる』と言ってるなら、嘘つきだよ」とぶった切った。高市早苗首相は20日の党首討論でも、ナ