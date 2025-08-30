この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

旅行系YouTuber・おのだ氏が、「今後おすすめのプライオリティパス（Priority Pass）付きクレジットカードを紹介【セゾンが改悪】」と題した動画を公開。最近改悪が相次ぐプライオリティパス付きクレジットカードについて、自身の見解と最新のおすすめカードを分かりやすく解説した。



おのだ氏は冒頭、「プライオリティパス大好き人間」と名乗りつつ、「どんどん解約になっている」と懸念を表明。特にセゾンローズゴールドカードの大きな条件変更について、「年会費1万1,000円で無制限使い放題だったのが、11月30日以降は1回35ドル（約5,000円）かかる」と具体的な影響を説明し、「いやちょっと厳しいな」という本音を口にした。



そんな状況を受けて、おのだ氏は「まだお勧めできるプライオリティパス付きカード」を次々と紹介。特に「apollostation THE PLATINUM セゾン・アメリカン・エキスプレス・カード」を挙げ、「年会費22,000円で30回まで無料利用できる点はバランスが取れている」と述べた。さらに、「エポスプラチナカードは無制限、インビテーション経由なら年会費2万円」「セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カードは引き続き無制限でJALマイルも効率的に貯められる」など、用途やライフスタイルに合わせた選択肢を提示している。



「正直、年会費だけ考えるとカード各社から発行する方が得。条件にコロコロ左右されたくないなら、プライオリティパス本体と直接契約する方法もある」と独自の視点からアドバイス。一方で「ここまで年会費が高くなると、もはや必須のカードではないとも思ってしまう」と現状に対する率直な思いも語った。



動画の最後には「条件は今後も頻繁に変わるはず。私のYouTubeやSNS、公式からの通知をこまめにチェックすることをお勧めします」と最新情報を追う重要性に言及。自身の保有カードも明かしつつ、「皆さんも今回紹介したカードから、ぜひ自分に合ったものを選んでみては」と視聴者に呼びかけ、「これからも情報発信をしていくので高評価・チャンネル登録よろしくお願いします」と締めくくった。