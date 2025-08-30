¡Ô¤ªÇñ¤êÊóÆ»¤ÇÏÃÂê¡Õ24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¶¦±é±ÊÀ¥Î÷¤È¤Î¡Èµ÷Î¥´¶¡É¤ËÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë¡ÄÉÍÊÕÈþÇÈ¤¬ÊüÁ÷Á°Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÈÇÛÎ¸¤Î°ìÊ¸¡É
¡¡²Æ¹±Îã¤ÎÂç·¿ÆÃÈÖ¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48 °¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬8·î30Æü¡¢31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£º£Ç¯¤ÏSUPER EIGHT¡¦²£»³Íµ¡Ê44¡Ë¤¬¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ë·èÄê¤¹¤ë¤Ê¤ÉÊüÁ÷Á°¤«¤éÏÃÂê¤À¤¬¡¢¤È¤ê¤ï¤±ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë½÷Í¥¡¦ÉÍÊÕÈþÇÈ¡Ê25¡Ë¤ÈKing & Prince±ÊÀ¥Î÷¡Ê26¡Ë¤Î2¿Í¤À¤í¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È²è¼Á¤¬¤½¤Ã¤¯¤ê¡É¤À¤ÈÏÃÂê¤Ë¡Ä¡¡±ÊÀ¥Î÷¤ÈÉÍÊÕÈþÇÈ¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿Åê¹Æ¡£±ÊÀ¥¤ÈÉÍÊÕ¤Î¡È¥¢¥Ä¥¢¥ÄÅ´ÈÄ¾Æ¤¥Ç¡¼¥È¸½¾ì¡É¤Ê¤É¤â
¡¡ÁÌ¤ë¤³¤ÈÌó1¥ö·îÈ¾Á°¡¢ÉÍÊÕ¤È±ÊÀ¥¤Î¡È¤ªÇñ¤Þ¤ê°¦¡É¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¡£7·î17ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø½÷À¥»¥Ö¥ó¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢7·î¾å½Ü¤ÎÌë¡¢2¿Í¤ÏÅÔÆâ¤Î±£¤ì²È¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤ªÇ¦¤Ó¥Ç¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¿©»ö¤ò½ª¤¨¤ë¤È2¿Í¤Ç¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢±ÊÀ¥¤¬½»¤à¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ø¸þ¤«¤¤¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ°ìÌë¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸òºÝ¤Î»ö¼Â¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÍÊÕ¤Î»öÌ³½ê¤«¤é¤Ï¡Ö¤´Ï¢Íí¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿·ï¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÅú¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£°¤·¤«¤é¤º¤´Íý²ò¤Î¤Û¤É¡¢µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤ÎÊÖÅú¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡Öº£²ó¡¢ÉÍÊÕ¤µ¤ó¤Ï¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤Ë¡¢ÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì»×¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ÀÐÀî¸©½Ð¿È¤ÎÉÍÊÕ¤µ¤ó¤Ï¡¢4Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð±é¤ÇÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÉü¶½¤Ë¤Þ¤¤¿Ê¤¹¤ë¤Õ¤ë¤µ¤È¤ÎÊý¡¹¤Ë¸þ¤¹ç¤¦´ë²è¤Ë»²²Ã¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«8·î23Æü¤Ë±ÊÀ¥¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿²èÁü¤¬¡¢Á°Æü¤ËÉÍÊÕ¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤È¡È²è¼Á¤¬¤½¤Ã¤¯¤ê¡É¤À¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤È¥Õ¥£¥ë¥à¥«¥á¥é¤¬Âç¹¥¤¤ÊÉÍÊÕ¤µ¤ó¡£¡Ø¼Ì¥ë¥ó¤Ç¤¹¡Ù¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë²èÁü¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¥ì¥È¥íÉ÷¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£±ÊÀ¥¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤¬¡ØÆ÷¤ï¤»¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Î¸ø¼°X¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢½Ð±é¼Ô¤¬¥Õ¥£¥ë¥à¥«¥á¥é¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¤¿¤Ó¤¿¤ÓÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÈÖÁÈÂ¦¤¬Äó¶¡¤·¤¿¥«¥á¥é¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢ÊüÁ÷Á°Æü¤Î8·î29Æü¤ËÉÍÊÕ¤Ï25ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤â¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë°ìÊ¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤³¤ÎÆü¤â¡¢¥Õ¥£¥ë¥à¥«¥á¥é¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤È¸«¤é¤ì¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿ÉÍÊÕ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÀ¼¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤«ÃÎ¤é¤º¤«¡Ò¼Ì¿¿¤Ï¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤È¿ÆÍ§¤¿¤Á¤¬»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ó¤È¤Î°ìÊ¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡ÈÖÁÈ¥µ¥¤¥É¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÉÍÊÕ¤µ¤ó¤È±ÊÀ¥¤µ¤ó¤ÎÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Î¡Èµ÷Î¥´¶¡É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë´ë²èÆâÍÆ¤¬ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£º£²ó¤Î½Ð±é¤Ë»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ëÉÍÊÕ¤µ¤ó¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢²¿¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤Ë¤·¤Æ¤âµ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡»×¤¨¤Ð¡¢7·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿À©ºîÈ¯É½µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢Ä¾ÀÜ¸ÀÍÕ¤â¸ò¤ï¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿2¿Í¡£¿·¤¿¤ËÈÖÁÈ¤¬È¯É½¤·¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤âÎÙÆ±»Î¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉôÊ¬¤ÇÇÛÎ¸¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤Þ¤â¤Ê¤¯ÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤ë¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡È24»þ´Ö¡É¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¨¡¨¡¡£