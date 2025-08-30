¡ÔÅìµþ¡¦¹ÓÀî¡ÕÊÝ¸î¸¤¥«¥Õ¥§¤Î¥Á¥ï¥ï3É¤¤òÅð¤ó¤À46ºÐÍÆµ¿¼Ô¤Î¡È±³ÈþÃÌ¡É¤ÈÅ¥¿ìË½¸À¡Ö¥¯¥½¸¤¤¬¡ª¡×
¡¡ÅìµþÅÔ¹ÓÀî¶è¤ÎÊÝ¸î¸¤¥«¥Õ¥§¡Ø¤ï¤ó¤À¤óÅ¡¡¡ÆîÀé½»Å¹¡Ù¤Ç¥Á¥ï¥ï3É¤¡Ê»þ²Á¹ç·×10Ëü±ßÁêÅö¡Ë¤¬Åð¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢7·î3Æü¿¼Ìë¤«¤éÍâ4Æü¸áÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¤³¤È¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Á¥ï¥ï3É¤¤ÎÅðÆñÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¹ÓÀî¶è¤ÎÊÝ¸î¸¤¥«¥Õ¥§
¥Á¥ï¥ï1É¤¤ËÆ¨¤²¤é¤ì¤Æ¡¢2É¤¤òÅð¤ßÄ¾¤¹
¡¡Çñ¤Þ¤ê¹þ¤ß¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤¬ÉÑÈË¤Ë½ÐÆþ¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢ÅöÌë¤Ï»Ü¾û¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Å¹¤ÎÄÌÍÑ¸ý¤«¤éÉÔË¡¿¯Æþ¡£2ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¸¤¤òÏ¢¤ì½Ð¤¹¼ê¸ý¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤ÏÇò¤¤¥Á¥ï¥ï1É¤¤òÅð¤ß¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÇã¤¤ÊªÃæ¤Ë¾²¤ËÃÖ¤¤¤¿¤È¤³¤íÆ¨¤²¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢Å¹¤ËÌá¤Ã¤Æº£ÅÙ¤Ï¹õ¤¤¥Á¥ï¥ï2É¤¤òÅð¤à¤È¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¤»¤ÆÂæÅì¶è¤Î°û¿©Å¹¤Ø¡£½¾¶È°÷¤é¤Ë¸«¤»¤Ó¤é¤«¤·¡¢ºÂÉÛÃÄ¤ò¤«¤Ö¤»¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÍ·¤Ó¡¢Å¹¤Î³°¤ÇÊüÃÖ¤·¤Æ·ë¶É3É¤¤È¤âÆ¨¤¬¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
¡¡·Ù»ëÄ£ÆîÀé½»½ð¤¬8·î13Æü¡¢ÀàÅð¤È·úÂ¤Êª¿¯Æþ¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤¿¤Î¤ÏÂæÅì¶è¤ÎÌµ¿¦¡¦ÎëÌÚÂçÊåÍÆµ¿¼Ô(46)¡£
¡Ö¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¸¤¤È¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¤Ã¤¿µ²±¤Ï¤¢¤ë¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±Å¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Åð¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥Ê¥¦¤¯¤ó¡ÊÇò8ºÐ¡¢¥ª¥¹¡Ë¤È¡¢¤Þ¤í¤Á¤ã¤ó¡Ê¹õ5ºÐ¡¢¥á¥¹¡Ë¡¢¤Ë¤³¤Á¤ã¤ó¡Ê¹õ6ºÐ¡¢¥á¥¹¡Ë¡£¤Û¤«¤Ë¡¢ÄÌÍÑ¸ý¤ò³«¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢Æ±¤¸¥Á¥ï¥ï¤Î¤Æ¤Ä¤¯¤ó¡Ê¹õ5ºÐ¡¢¥ª¥¹¡Ë¤¬Æ¨¤²½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÊÝ¸î¸¤¥«¥Õ¥§¤Ç¤Ï¡¢Â¿Æ¬»ô°éÊø²õ¤äµÔÂÔ¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤¾ì¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¸¤¤¬¡¢»¦½èÊ¬¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¿·¤·¤¤»ô¤¤¼ç¡ÊÎ¤¿Æ¡Ë¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÈÈ¹Ô»þ¤Ë¤Ï»¨¼ï¡¢¥×¡¼¥É¥ë¡¢¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥·¥å¥Ê¥¦¥¶¡¼¡¢¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Ö¥ë¥É¥Ã¥°¡¢¥è¡¼¥¯¥·¥ã¡¼¥Æ¥ê¥¢¤Ê¤ÉÌó30É¤¤¬¤¤¤¿¤¬¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¤¹¤°¤Ë4É¤¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¡£
¡ÖºÇ½é¤ÏÆ¨¤²¤¿¤È»×¤¤¡¢Åð¤Þ¤ì¤¿¤È¤Ï1¥ß¥ê¤âÁÛÁü¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÌëÃæ¤Ë¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤¤¤¬¿¯Æþ¤·¤Æ¥²¡¼¥È¤ò²õ¤·¡¢ÄÌÍÑ¸ý¤òÊÄ¤á¤º¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤³¤«¤éÆ¨¤²½Ð¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡Å¹Æâ¤Ë¤ÏÈ¯Ë¢¥¹¥Á¥í¡¼¥ëÀ½¤ÎÊÛÅöÍÆ´ï¤¬¥ì¥¿¥¹¤À¤±»Ä¤·¤Æ¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤¤¤Î¿©¤Ù»Ä¤·¤«¡¢¥¨¥µ¤È¤·¤ÆÍ¿¤¨¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Å¹¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¡Ë
¡¡Å¹¤Ï¤¹¤°¤Ë¡ÈÁÜº÷¥Ó¥é¡É¤òºî¤ê¡¢ºÇ´ó¤ê±Ø¤Î±ØÁ°¤Ê¤É¤Ç¾ðÊóÄó¶¡¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¥ª¥ì¤¬½õ¤±½Ð¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿
¡ÖµÙ¤ß¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â½Ð¤Æ¤¤ÆÁÜº÷¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ä¾ïÏ¢µÒ¤â¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£±óÊý¤«¤é¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿Î¤¿Æ¤µ¤ó¤â¤ª¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼Ö¤Î²¼¤Ê¤É¤ò²ûÃæÅÅÅô¤Ç¾È¤é¤·¤ÆÁÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Å¹¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¡Ë
¡¡¤ä¤¬¤Æ¡¢4É¤¤È¤â·Ù»¡¤ËÌµ»öÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢°ú¤¼è¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£¼þÊÕ¤Ë¤Ï¸òÄÌÎÌ¤ÎÂ¿¤¤Æ»Ï©¤¬Ê£¿ô¤¢¤ê¡¢»ö¸Î¤ËÁø¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¹¬¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¤Æ¤Ä¤¯¤ó¤ÏÆâ½Ð·ì¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤áÉÂ±¡¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¡¢¼£ÎÅ¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ²óÉü¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÎëÌÚÍÆµ¿¼Ô¤Î¼«Âð¼þÊÕ¤ÇÊ¹¤¹þ¤ß¼èºà¤ò¤¹¤ë¤È¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÁ°¤Ç²¿ÅÙ¤«¸«¤«¤±¤¿¡×¡Ê60ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤¬¤¢¤ê¡¢¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï1¿Í¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¡Ö¤¦¤Á¤ÎÅ¹¤Ë¤Ï²¿ÅÙ¤«Íè¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¾¶á¤Ï6·î¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¿¼Ìë0»þÄ¾Á°¤Ë1¿Í¤ÇÍèÅ¹¤·¡¢¤¹¤Ç¤Ë¿ì¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥«¥é¥ª¥±¤Ç¤ï¤ê¤ÈºÇ¶á¤ÎJ¥Ý¥Ã¥×¤ò²Î¤¤¡¢30Ê¬¤¯¤é¤¤°û¤ó¤Çµ¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤ª¤È¤Ê¤·¤¯°û¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¹ÓÀî¶èÆâ¤Î¥Ñ¥Ö¤ÎÅ¹¼ç¡Ë
¡¡Åð¤ó¤À¸¤¤ò¥¿¥¯¥·¡¼¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂæÅì¶è¤Ë¤¢¤ë¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¡£»ö·ïÅöÌë¡¢Å¹¤Ëµï¹ç¤ï¤»¤¿µÒ¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¹õ¤¤¥Á¥ï¥ï2É¤¤òÊú¤Ã¤³¤·¤ÆÅ¹¤Ë¸½¤ì¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¿¤Á¤«¤é¡È¥«¥ï¥¤¥¤¡Á¡É¤È¡¢¤â¤Æ¤Ï¤ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ã¯¤âÅð¤ó¤À¸¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢Êú¤Ã¤³¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡£ÉÔ»×µÄ¤È¸¤¤Ï¤ª¤È¤Ê¤·¤¯¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤Ë²û¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤Þ¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¸áÁ°0»þ¤ò²á¤®¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¸¤¤ÏÌ²¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡È¾Âµ¥·¥ã¥Ä¤ËµíÊÁ¤ÎÃ»¥Ñ¥ó»Ñ¡£½éÂÐÌÌ¤Ç¤â¥¿¥á¸ý¤Ç¤Ê¤ì¤Ê¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£µï¹ç¤ï¤»¤¿µÒÁ´°÷¤Ë¼ÒÌ¾¤È·ÈÂÓÈÖ¹æ¤Î¤ß¤òµ¤·¤¿Ì¾»É¤òÅÏ¤·¡Ö¿ÍºàÇÉ¸¯¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¡£
¡Ö¡È¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ê¸¤¤À¤«¤é¡¢¥ª¥ì¤¬½õ¤±½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡É¤È¸À¤¤¡¢ºÂÉÛÃÄ¤Ç¤¯¤ë¤ó¤Ç¿²¤«¤·¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡È¥ª¥ì¤¬Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤ä¤Ã¤«¤é¤Ê¡É¤ÈÆ¬¤ò¤Ê¤Ç¤¿¤ê¡¢ÍýÍ³¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡È2É¤°ì½ï¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈÀäÂÐ¤Ë¥À¥á¤Ê¤ó¤À¡É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡¦µï¹ç¤ï¤»¤¿µÒ¡Ë
¡¡Åð¤ó¤À¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡ÈÂç»ö¤Ë¡É¤É¤³¤í¤«·ë¶É¡¢Æ¨¤¬¤·¤Æ´í¸±¤ÊÌÜ¤ËÁø¤ï¤»¤¿¤Î¤À¤«¤é¸À¹ÔÉÔ°ìÃ×¤â¿Ó¤À¤·¤¤¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÊÝ¸î¸¤¥«¥Õ¥§¤ÏÆóÅÙ¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤¬µ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤è¤¦°Å¾ÚÈÖ¹æ¤È»ØÌæÇ§¾Ú¤Î¥«¥®¤ò¤Ä¤±¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¤·¤¿¡£
¥¯¥½¸¤¤·¤«¤¤¤Í¤§¤¸¤ã¤Í¡¼¤«
ÈÈ¹Ô¤Î8¡Á9Æü¸å¤ÎÃë´Ö¡¢ÎëÌÚÍÆµ¿¼Ô¤é¤·¤¤è¤¯»÷¤¿ÃË¤¬Å¹¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡ÖÅ¹Æâ¤ËÆþ¤ë¤½¤Ö¤ê¤Ï¤Ê¤¯¡¢³°¤ÇÁë¥¬¥é¥¹±Û¤·¤Ë¸¤¤ò¤Î¤¾¤¤Ê¤¬¤é¤º¤Ã¤È¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÌÜ¤¬¹ç¤¦¤È¡È¥¯¥½¸¤¤·¤«¤¤¤Í¤§¤¸¤ã¤Í¡¼¤«¡É¤ÈÅÇ¤¼Î¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£ÊÒ¼ê¤Ë´Ì¥Á¥å¡¼¥Ï¥¤¤«¤Ê¤ó¤«¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¿ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¤ä¤¬¤ÆÆ»Ï©¤Î¿¿¤óÃæ¤Ë½Ð¤Æ¿²¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢·Ù»¡´±¤¬¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤ÆºÇ¸å¤Ï10¿Í¤¯¤é¤¤¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ÆÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡ÂáÊá¸å¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤«¤éÊÛ¸î»Î¤òÄÌ¤¸¤ÆÆ±Å¹¤Ë¼¨ÃÌ¤Î¿½¤·Æþ¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡Ö¤ª¶â¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤ªÃÇ¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤¦¡£
¡ÖÈÈ¿Í¤òµö¤»¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¸¤¤ÏÌõ¤¬¤ï¤«¤é¤º³°¤Ë½Ð¤µ¤ì¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¾ì½ê¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤«¤ì¤ÆÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
¡¡Í£°ì¤Îµß¤¤¤Ï»ö·ï¸å¡¢¤Þ¤í¤Á¤ã¤ó¤ÎÎ¤¿Æ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤ÈÊë¤é¤·»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£ÈÈºá¹Ô°Ù¤Ï¸À¸ìÆ»ÃÇ¡¢ÀÕÇ¤´¶¤Ê¤ÍÆµ¿¼Ô¤ËÆ°Êª¤ò»ô¤¦»ñ³Ê¤Ï¤Ê¤¤¡£