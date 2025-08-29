スズキ新型「コンパクトSUV」発売へ！ 全長4.2m“ちょうどいいボディ”内に「美しすぎる横長ディスプレイ」採用！ 「斬新ハンドル＆シフト」もスゴい！ 高級感あふれる新型「イービターラ」のインテリアに注目！

高級感あふれる新型「コンパクトSUV」のインテリアとは？

2025年7月10日、スズキはブランド初となる量産バッテリーEV「新型e VITARA（イー ビターラ）」の日本仕様に関する情報をティザーサイトで先行公開しました。

スズキの電動化戦略における重要なモデルに位置付けられる新型イービターラ。

どのような特徴があるのでしょうか。

スズキ新型「イービターラ」

新型イービターラの原型は、2023年にインドで発表されたコンセプトモデル「eVX」にさかのぼります。その先進的なデザインとコンセプトは大きな注目を集め、2024年11月にはイタリア・ミラノで待望の量産モデルとして世界に披露されました。

その後、グローバル展開の皮切りとして2025年夏頃から欧州での販売を開始し、インド市場など世界各国へと順次投入される計画です。日本国内においても2025年度中の発売が予定されており、期待が高まっています。

開発コンセプトは「Emotional Versatile Cruiser」。EVならではの静粛性や先進的な機能性に加え、日常からレジャーまで幅広く対応する多機能性を融合させた、新しい時代のクロスオーバーSUVを目指して開発されました。

ボディサイズは全長4275mm×全幅1800mm×全高1640mmと、日本の道路事情にマッチしたちょうどいいサイズを実現しています。

エクステリアは「High-Tech ＆ Adventure」をテーマに、未来的で洗練された雰囲気とSUVらしい力強さを両立。シャープな印象を与える3点マトリクスLEDテールライトや、空力性能を高めるエアロダイナミックカバーを備えた18インチアロイホイールが、その個性を際立たせています。

ボディカラーは、新色の「ランドブリーズ グリーン パール メタリック」を含む計5色を展開。都会的なモノトーンからアクティブな2トーンまで、多彩な選択肢が用意されています。

新型イービターラでは高級感のあるインテリアもポイントです。

日本仕様はブラウンとブラックを基調とした内装色を採用。インパネのセンター部とドアのガーニッシュにブラウンを配置した、モダンな空間が広がります。

メーターとインフォテインメントシステムを統合した、グラフィックが美しい横長のインテグレートディスプレイや、新デザインの異形ステアリングが備わり、洗練されたコクピットを実現しました。

さらに、フローティングセンターコンソールは、上段にカップホルダー、置くだけ充電、ダイヤル式のシフトセレクターなどを、下段にはUSBやHDMIのポートと小物入れを配置。

適度に高さのあるセンターコンソールによって運転席と助手席が上手く区切られており、“包まれ感”が得られる前席としました。

また、通常のシフトレバーを廃止し、スマートなダイヤル式シフトを採用することで、先進性も感じられるほか、シフト下の小物入れやインナードアハンドルを照らすアンビエントライティングが上質な雰囲気を演出します。

新型イービターラの走りを支えるのは、新開発のEV専用プラットフォーム「HEARTECT-e」と、スズキの四輪駆動技術をEVに最適化した「ALLGRIP-e」です。

高張力鋼板の使用率を従来比で約2倍に高めることで、軽量でありながら高いボディ剛性を確保し、優れた衝突安全性と広々とした室内空間を両立させました。

パワートレインは3タイプが設定されます。2WDモデルにはバッテリー容量49kWh（航続距離400km）と61kWh（同500km）の2タイプ、4WDモデルにはシステム合計出力135kWを発生する強力なツインモーター仕様を用意。

特に4WDモデルは0-100km／h加速7.4秒という俊足ぶりを発揮し、悪路走破性と操縦安定性を高い次元でバランスさせています。

また、寒冷地での利用を想定し、ヒートポンプシステムやバッテリーウォーマーを標準装備。外気温0度という厳しい条件下でも航続距離の低下を最大約10％（エコモード時）に抑制するなど、実用性への配慮も万全です。

充電時間は61kWhモデルの場合、普通充電で約10.5時間、急速充電であれば約45分で完了します。

新型イービターラの価格や具体的な発売時期は公表されていませんが、デザイン、性能、実用性において、日本のEV市場で大きな存在感を示すSUVだといえるでしょう。